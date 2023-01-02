北韓軍權第二把交椅遭金正恩開鍘！ 疑與南韓無人機入侵有關

金正恩親信、朝鮮人民軍總參謀長朴正天遭免職，引發外界議論。（法新社）

2023/01/02 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒近日透露，北韓領導人金正恩的親信、朝鮮人民軍總參謀長朴正天遭免職，引發外界議論。有南韓學者分析指出，朴正天遭鍘可能與上月北韓軍方失職，讓南韓無人機進入其領空有關。

《CNN》引述北韓官媒《朝中社》消息指出，作為北韓軍方地位崇高，軍權僅次於金正恩的朴正天，上週在北韓勞動黨中央軍事委員會年會中遭革職，由中央軍委副委員長兼中央委員會書記李勇吉接替其職位。《朝中社》並未透露人士異動原因，僅稱領導階層本就會定期輪替，通常會在年終黨部會議上宣布相關調整和重大決策。

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《CNN》表示，北韓國家電視台上週轉播中央軍委年會畫面時，就能看到朴正天在會議期間低著頭坐著，其他成員則舉手就人事問題進行表決，之後就沒再看到朴正天出現在原本的座位上。

另據《南華早報》報導，南韓國家統一研究所研究員吳京洙分析認為，金正恩開鍘朴正天可能與近期北韓無人機入侵南韓空域引發兩韓緊張有關。北韓上月26日派出5架無人機侵犯南韓領空，甚至飛臨首爾，南韓政府隨即出動軍機升空應對，並採取相應措施，也派無人機進入北韓領空進行偵查活動，北韓卻未有回應。

吳京洙直言，這代表北韓軍方當時未能察覺到有無人機入侵，這個嚴重的安全漏洞被扣在朴正天頭上，讓金正恩憤而將這個被他視為親信的人撤職。

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