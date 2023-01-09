金正恩悄過39歲生日 英媒驚爆他年初確診疑「中年危機」上身

北韓領導人金正恩將至「不惑」之年，據傳酒後常落淚，恐陷中年危機。（美聯社資料照）

2023/01/09 22:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕8日是北韓領袖金正恩的39歲生日，但官媒沒有報導慶祝活動，北韓日曆上也沒有對這天做特別標註，也沒有有如南韓軍方推測般舉行閱兵。據英國《每日電訊報》報導，金正恩恐步入「中年危機」期，可能使朝鮮半島局勢出現新的不安因素。

報導稱，「金正恩飲酒流淚被孤獨纏身」、「他過度擔憂自己的健康，還承受著維繫體制的壓力，這位鐵拳統治者40歲時，可能會面臨與現在不同的挑戰。」

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《每日電訊報》根據近年來觀察到的金正恩周邊的諸多場面，分析了他的心理狀態。報導稱，他因為肥胖出現各種健康問題，「他不顧醫療團隊和夫人李雪主的勸阻，仍保持大量抽煙飲酒的習慣。」

報導引述南韓前統一研究院院長崔鎭旭的說法稱，「聽聞他飲酒後經常流淚」，「他出於極度孤單和高壓的狀態」。

「與3年前相比，現在他可能更加清楚地意識到自己並非是永生不死的」，北韓問題專家、首爾國民大學博士後研究員沃德（Peter Ward）說，「而且今年初他顯然也感染了COVID。」

報導提到，平壤政權似乎也承認金正恩健康疑慮，勞動黨悄悄地在執政黨等級制度中設立了前所未有的職位——「第一秘書」（相當於總書記代理人）。沃德說，這似乎是因為擔心金正恩的健康。

《每日電訊報》分析認為，他攜二女兒金珠愛出席正式活動，讓胞妹金與正多年來輔佐自己，都是為了在巨變發生時能夠延續金氏一家的穩固統治。

此外，報導中還提及2017年在馬來西亞遭到暗殺的金正恩胞兄金正男之子金韓松外逃的情況稱，「這也可能是助長其不安情緒的要素之一。」

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