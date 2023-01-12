2.5億年前花粉化石 揭地球有史以來最大滅絕原因

異齒龍為二疊紀最具代表性的生物之一。（路透）

2023/01/12 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕「二疊紀－三疊紀滅絕事件」（Permian–Triassic extinction event）是地球有史以來規模最龐大的一次生物集體滅絕事件，又稱為大死亡（The Great Dying），學界仍在探討該滅絕事件的過程與成因，最新研究指出臭氧層破洞可能是造成這起大滅絕的原因之一。

《科學進展》（Science Advances）期刊近日刊登一篇關於二疊紀－三疊紀滅絕事件的最新研究，「二疊紀－三疊紀滅絕事件」是地球五大滅絕事件之一，當時地球上70%的陸生脊椎動物，以及高達96%的海中生物消失，也造成昆蟲的唯一一次大量滅絕，計有57%的科與83%的屬消失，科學家從2.5億年前的花粉化石中發現可能造成這起大滅絕的原因。

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科學家發現這時期花粉化石都有著「防曬」化合物，可遮擋有害的紫外線B（UVB）輻射，雖然植物依靠光合作用將陽光轉化為能量，但它們也需要一種機制來阻擋有害的 紫外線B輻射，「為避免花粉受紫外線B的有害影響，植物在花粉粒的外壁上出現了類似防曬霜的化合物，以保護脆弱的細胞，來確保成功繁殖。」

在二疊紀的最後一期，發生兩個大規模火山爆發，在西伯利亞的火山噴發，引發全球暖化，因而導致地球臭氧層崩潰；當臭氧層崩潰有害的紫外線B照射在地球生物，植物的改變讓食草動物更不容易消化，對整個地球系統產生更深遠和更持久的影響；同時植物葉子的氮含量較少，也讓昆蟲無法從中攝取到足夠的營養，這也可以解釋為什麼昆蟲在這次大滅絕中也受創。

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