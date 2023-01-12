WHO指中國死亡人數嚴重低報 中官員：沒必要追究每個病例

WHO指中國的死亡人數嚴重低報，中國流行病學家梁萬年則說：「我認為目前沒有必要追究具體到每一個個案是怎麼樣。」（歐新社）

2023/01/12 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，世界衛生組織（WHO）重申，中國的死亡人數嚴重低報。不過中國流行病學家梁萬年11日在記者會中提到：「我認為目前沒有必要追究具體到每一個個案是怎麼樣。」

綜合外媒報導，梁萬年身兼中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組長，梁萬年強調，大流行期間的重點任務應該是救治。梁萬年指出，目前對於全球來說的重點在於度過大流行，渡過新冠是一個全球關注的公共衛生事件，疫情結束後再來研究死因要如何歸類。在談到新冠死因歸類時，梁萬年說：「如果能全球有共識最好，如果不能形成共識，那就是各個國家依據自身狀況來做歸類。」

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針對中國疫情，WHO表示，北京當局正在提供更多疫情資訊，但目前仍嚴重低估染疫死亡人數。世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）將此歸咎於北京當局對染疫死者的狹隘定義，並指出「需要鼓勵公衛體系醫生通報這些病例，而不是阻撓他們」。

相比中國疫情數據不透明，萊恩稱讚美國當局與WHO的合作極為透明，表示Omicron亞型變異株XBB.1.5正在美國迅速傳播，而美國政府已將COVID-19公衛緊急狀態延長至4月。

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