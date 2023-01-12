為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    WHO指中國死亡人數嚴重低報 中官員：沒必要追究每個病例

    WHO指中國的死亡人數嚴重低報，中國流行病學家梁萬年則說：「我認為目前沒有必要追究具體到每一個個案是怎麼樣。」（歐新社）

    WHO指中國的死亡人數嚴重低報，中國流行病學家梁萬年則說：「我認為目前沒有必要追究具體到每一個個案是怎麼樣。」（歐新社）

    2023/01/12 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，世界衛生組織（WHO）重申，中國的死亡人數嚴重低報。不過中國流行病學家梁萬年11日在記者會中提到：「我認為目前沒有必要追究具體到每一個個案是怎麼樣。」

    綜合外媒報導，梁萬年身兼中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組長，梁萬年強調，大流行期間的重點任務應該是救治。梁萬年指出，目前對於全球來說的重點在於度過大流行，渡過新冠是一個全球關注的公共衛生事件，疫情結束後再來研究死因要如何歸類。在談到新冠死因歸類時，梁萬年說：「如果能全球有共識最好，如果不能形成共識，那就是各個國家依據自身狀況來做歸類。」

    針對中國疫情，WHO表示，北京當局正在提供更多疫情資訊，但目前仍嚴重低估染疫死亡人數。世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）將此歸咎於北京當局對染疫死者的狹隘定義，並指出「需要鼓勵公衛體系醫生通報這些病例，而不是阻撓他們」。

    相比中國疫情數據不透明，萊恩稱讚美國當局與WHO的合作極為透明，表示Omicron亞型變異株XBB.1.5正在美國迅速傳播，而美國政府已將COVID-19公衛緊急狀態延長至4月。

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國嗆各國入境檢測是歧視 世衛高官發言打臉
    2023/01/12 09:13

    中國嗆各國入境檢測是歧視 世衛高官發言打臉
    日本發紅繩掛牌區分中國旅客 機場設專門隔離區
    2023/01/11 21:06

    日本發紅繩掛牌區分中國旅客 機場設專門隔離區

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    中國停發短期簽證引眾怒 南韓國務總理緩頰不是報復
    2023/01/11 12:39

    中國停發短期簽證引眾怒 南韓國務總理緩頰不是報復
    重症治療1天9萬 中國染疫病患債務壓力山大
    2023/01/11 05:58

    重症治療1天9萬 中國染疫病患債務壓力山大

    服務至上 佳榮泰總經理：危機即轉機
    防堵中國疫情！ 韓國要求港澳航班也一律降落仁川機場
    2023/01/10 17:25

    防堵中國疫情！ 韓國要求港澳航班也一律降落仁川機場
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播