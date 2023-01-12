中國男在南韓躲隔離被逮 供稱為了「拿藥」才跑走

該男先是跑到飯店300公尺外的大型超市，隨後搭乘計程車前往首爾市一間已經提前預訂的飯店，並與妻子一同入住兩天。南韓警方表示，男子在入住首爾市飯店時也曾違反防疫規定擅自外出，前往藥妝店，購物中心等。

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男子11日接受警方調查時供稱，自己常用的恐慌症治療藥物被妻子帶走，在入住隔離飯店時為了拿藥才離開現場，並無潛逃之意。南韓警方指出，因為該男妻子並沒有事先幫助他潛逃，不會對她進行調查。目前該名中國籍男子已被移交至出入境管理所，並即將被送檢。

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