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    中國男在南韓躲隔離被逮 供稱為了「拿藥」才跑走

    潛逃後遭逮的中國旅客接受南韓警方調查時宣稱，自己是因為「拿藥」才離開隔離地點，並無潛逃之意。（歐新社）

    潛逃後遭逮的中國旅客接受南韓警方調查時宣稱，自己是因為「拿藥」才離開隔離地點，並無潛逃之意。（歐新社）

    2023/01/12 09:27

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日針對中國旅客祭出入境檢測，不料卻有一名40歲中國籍旅客不配合防疫措施擅自落跑，在逃跑兩日後被南韓警方逮捕。該旅客11日接受南韓警方調查時宣稱，自己是因為「拿藥」才離開隔離地點，並無潛逃之意。

    根據南韓《韓聯社》

    該男先是跑到飯店300公尺外的大型超市，隨後搭乘計程車前往首爾市一間已經提前預訂的飯店，並與妻子一同入住兩天。南韓警方表示，男子在入住首爾市飯店時也曾違反防疫規定擅自外出，前往藥妝店，購物中心等。

    男子11日接受警方調查時供稱，自己常用的恐慌症治療藥物被妻子帶走，在入住隔離飯店時為了拿藥才離開現場，並無潛逃之意。南韓警方指出，因為該男妻子並沒有事先幫助他潛逃，不會對她進行調查。目前該名中國籍男子已被移交至出入境管理所，並即將被送檢。

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