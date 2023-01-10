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    南韓停發中國旅客短期簽 中方怒斥「歧視」出招報復

    南韓針對中國入境旅客做出加強防疫管制，其中包含暫停對中國公民發放南韓短期簽證，中國駐南韓大使館則在今（10）日公告對南韓公民停發中國短期簽證，以此舉進行報復。（翻攝新華網）

    南韓針對中國入境旅客做出加強防疫管制，其中包含暫停對中國公民發放南韓短期簽證，中國駐南韓大使館則在今（10）日公告對南韓公民停發中國短期簽證，以此舉進行報復。（翻攝新華網）

    2023/01/10 14:16

    〔即時新聞／綜合報導〕人不辱華，華自辱？新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）隨中國邊境政策解封後再襲全球，南韓針對中國入境旅客做出加強防疫管制，其中包含暫停對中國公民發放南韓短期簽證；對此，中國駐南韓大使館今（10）日公告對南韓公民停發中國短期簽證，以此舉進行報復。

    中國駐南韓大使館今日稍早前透過微信發布公告，表示針對南韓「歧視性」入境限制，據中國國內指示，自即日起，中國駐南韓使領館暫停簽發南韓公民赴中國短期簽證，暫停發放之旅遊目的包括「訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務」，該單位補充，此措施將視南韓對中國「歧視性」入境限制措施取消情況再作調整。

    針對中國疫情，南韓政府暫停從中國起飛的航班增班計畫，且將限制來自中國的航班統一降落在仁川國際機場，以便有效管理入境檢疫，且自2023年1月2日至2月28日，自中國入境南韓者抵達南韓後須馬上接受PCR篩檢，並需要在指定地點等待篩檢結果。

    2022年12月30日，南韓議員證實南韓駐中國外交單位有63%南韓職員確診，鑑於邊境防疫需求，南韓政府在同日宣布韓駐中外交單位將限時停發赴韓短期簽證。

    新制上路以來，中國入境旅客陽性率持續攀高，南韓遂於本月5日起加碼要求中國入境旅客登機前提交行前48小時篩檢或醫療機構開具的陰性證明；根據《韓聯社》報導，南韓加強防疫手段後，中國入境旅客落地篩檢陽性率即大幅下降，9日已經降至5.5%，相關單位將下降原因歸功於加強手段奏效，以及加強手段降低中國旅客入境意願。

    近日還有41歲中國男旅客入境南韓篩檢後確診，卻不願配合隔離，趁機逃跑案件；此男在本月5日落網，因為逃跑行為已涉嫌觸犯南韓《傳染病預防及管理法》，被南韓警方上銬逮捕，但此男為確診病例，目前被臨時安置在仁川永宗島的隔離酒店，須待其隔離期結束後才能進行更具體的後續調查，南韓相關單位表態將予以嚴懲。

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