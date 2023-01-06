入境南韓確診落跑中國男 被起底赴韓5次「全為整形」！

入境南韓確診卻拒絕配合隔離逃逸的中國男子，已在昨日遭警方逮捕，其被捕時身穿的白色羽絨外套引起不少網友關注。（歐新社、圖擷取自@h5LPyKL7TP6jjop推特，本報合成）

2023/01/06 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕自中國宣布放寬出境管制後，南韓政府為避免武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）隨著中國遊客壓境，而祭出嚴格防疫政策。然而有1名40多歲中國男性旅客，3日入境南韓時篩出確診，不料他竟在前往隔離設施中途上演「大逃亡」鬧劇，雖然已在昨（5）日落網，仍引起軒然大波。

綜合韓媒報導，南韓當局自2日起針對來自中國的旅客，要求行前48小時進行PCR檢測，或行前24小時進行抗原檢測，確認陰性後才能登機赴韓，抵達後還須做落地檢測。此外，根據南韓最新的來自國外確診病例數統計，中國入境旅客陽性率已經攀升到31.5%。

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不過即便南韓已事前準備嚴格的防疫手段控管，仍傳出有入境篩測結果呈陽性確診的中國男性旅客，不但不願配合相關規定，甚至上演逃跑鬧劇。所幸經南韓警方連日追捕，已將該名中國男子逮捕歸案，而他逃跑的舉動已涉嫌觸犯南韓《傳染病預防及管理法》，待隔離期結束後，警方會進行更具體的後續調查。

另據《NEWS 1》 報導指出，這名中國男子的出入境紀錄經警方調查其後，發現他曾有5次入境南韓的紀錄，且訪問目的都是填寫「醫療」，並在抵達南韓後，都是先到整形診所報到。而這次為該男子第6次入境南韓，目的同樣是填寫醫療，不過男子中途逃跑是否也是為了去整形，目前仍靜待警方正進一步確認中。

而這名中國男子事蹟經媒體報導後，在網上引起韓國與多國網友的撻伐，紛紛痛罵其做出非常自私又不負責任的危險行為。此外，該男子遭警方逮捕時，身上穿著1件印有「Made in China無敵」字樣的白色羽絨外套，引起不少網友議論紛紛，絕大多數網友都表示該畫面十分「諷刺」。

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