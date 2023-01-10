仇中情緒發酵！ 南韓近65％民眾支持「助美協防台灣」

美韓「乙支」軍演中斷5年後，去年8月將恢復舉行，並增加野外機動演習。圖為2017年美韓部隊進行實彈演練。（法新社資料照）

2023/01/10 21:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕去年9月19日，在美國總統拜登表態出兵協防台灣之後，駐韓美軍司令拉卡梅拉上將（General Paul J. LaCamera）透露，駐韓美軍正在制定一項應急計畫，以在中國犯台時，支援南韓保衛台灣。南韓媒體近日公布的一項最新民調顯示，南韓近65%民眾支持「助美協防台灣」。

南韓《中央日報》和非營利獨立智庫「東亞研究院」（EAI）近期聯合發起了一次民調，話題是南韓是否應該介入台海局勢。調查結果顯示，有64.5%的受訪者認為，如果台灣海峽發生意外情況，美國選擇出兵，南韓應該配合美國並介入其中，僅17.9%的受訪民眾反對南韓介入台灣可能的緊急情況，

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從調查結果來看，在64.5%的受訪者中有22.5%認為，南韓應該和美國一起「並肩衝鋒」，而不是跟著美國身後，另外42%的人則認為，南韓軍事作用應只限於為美軍提供後方支援。

去年9月間，兼任聯合國軍司令、韓美聯合司令部的駐韓美軍司令卡梅拉上將，被問及「美國國會和國民是否期待南韓就美軍防禦台灣問題提供軍事援助」時，回答表示，這「無可否認」。他補充說，決定將取決於首爾，「南韓在越南、伊拉克和阿富汗曾與美國並肩作戰。」

這是現任駐韓美軍司令首度提及駐韓美軍有必要因應中國入侵台灣。《東亞日報》分析，這似乎是在委婉地提及，如果中國進犯台灣，南韓也有必要齊心協力防禦台灣。

上月公布的另一項民調結果顯示，在全球56個國家中，南韓民眾的反中情緒最為強烈，逾8成受訪者對中國觀感「負面」，高出日本10個百分點以上。

去年9月，駐韓美軍司令拉卡梅拉上將（見圖）首開先例，提及駐韓美軍有必要因應中國入侵台灣。（圖擷取自美國陸軍官網）

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