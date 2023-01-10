南韓曾有無人機項目能深入北韓偵察 傳被文在寅政府壓下

南韓《中央日報》報導指出，前總統文在寅執政期間，曾壓下一項能飛抵北韓後方偵察的小型無人機項目，原因文在寅政府不想刺激北韓。圖為2017年在江原道麟蹄郡荒山墜毀的北韓無人機。（路透）

2023/01/10 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓無人機日前大舉南下越境，甚至飛到首爾市龍山區總統府周邊的禁飛區，令南韓總統尹錫悅震怒，南韓政府也開始著手採購無人機，以及研擬無人機反制措施。南韓《中央日報》報導指出，在前總統文在寅執政期間，曾壓下一項能飛抵北韓後方偵察的小型無人機項目，原因是在2018年與北韓簽署「919軍事協議」後，文在寅政府不想刺激北韓。

根據南韓《中央日報》報導，北韓一架無人機在2017年6月時南下越境，拍攝到位於慶尚北道星州郡的美軍「薩德」防空系統基地照片，回程時在江原道麟蹄郡荒山墜毀，6月9日被軍方回收。南韓國防科學研究所在複製北韓小型無人機後分析其飛行性能，隨後開始推動利用商用零件生產的小型遠程偵察無人機項目。

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南韓政府人士8日表示，小型遠程偵察無人機項目之目的是要讓韓軍擁有大量價格低廉、可向北韓部署的無人機戰力，藉此獲得心理戰的效果。南韓軍方還曾經打算成立一支專門運用小型遠程偵察無人機的部隊，不過在2019年被文在寅政府中止工作，當時文在寅政府的主要態度是小型無人機性能不足，無法透過網路即時傳送偵察照，在緊急狀況時實際應用效果太低。

由於此事件發生在南北韓2018年簽署「919軍事協議」之後，當時南韓軍方內部就有人質疑，文在寅政府中止小型無人機部隊的籌備工作是出自於南北韓關係。報導指出，小型遠程偵察無人機項目能偵察到北韓平安北道鐵山郡的東倉里飛彈發射場，雖然文在寅政府中止該項目的理由是無人機性能不足，但分析人士認為，真正的原因是文在寅政府在簽署「919軍事協議」之後不願刺激北韓。

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