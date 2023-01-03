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    反制北韓！南韓軍方加速推動「三軸體系」進程

    北韓去年11月試射「火星-17型（Hwasong-17）洲際彈道飛彈（見圖）。（美聯社）

    北韓去年11月試射「火星-17型（Hwasong-17）洲際彈道飛彈（見圖）。（美聯社）

    2023/01/03 22:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓在跨年及元旦兩天接連試射彈道飛彈，領導人金正恩還下令要在新的一年「成倍增加」核彈數量。為因應北韓的核武器和飛彈威脅，南韓軍方2日緊急成立「核武器-大規模殺傷性武器應對本部」（「核大本部」）。

    據南韓《東亞日報》報導，「核大本部」是在聯合參謀總部企劃本部下屬的「核武器-大量殺傷性武器應對中心」基礎上，增加情報、作戰、戰鬥力以及戰鬥發展功能，擴編而成。軍方計劃以「核大本部」為主體，最早於明年建立「韓國型三軸體系」戰略司令部。

    「韓國型三軸體系」是指「殺傷鏈系統」（面臨逼在眉睫威脅時對，對平壤核武及飛彈設施進行先發制人打擊）、「韓國型飛彈防禦系統」以及「大規模打擊報復作戰」。

    南韓國防部表示，韓軍將提升美國「延伸嚇阻」（Extended Deterrence）戰略執行力，大舉強化「韓國型三軸體系」，遏制北韓的核武及飛彈威脅。「延伸嚇阻」指的是美軍阻止對美國盟友發動攻擊的能力，尤其是核武力。

    《東亞日報》引述軍方相關人士報導，「核大本部」將主導「韓國型三軸體系」的發展，綜合運用網路、電子光譜、宇宙領域的能力。特別是作為戰略司令部的母體部隊，計劃透過運營及驗證，推進創建最適合南韓戰略環境的戰略司令部。

    報導稱，戰略司令部除全權負責「韓國型三軸體系」，並指揮「玄武」系列彈道飛彈、F-35A匿蹤戰機、裝有潛射彈道飛彈的3000噸級潛艦等對北韓戰略資產的作戰。

    北韓中央電視台（KCTV）1日報導金正恩與女兒金主愛一同視察彈道飛彈武器庫。（翻攝畫面））

    北韓中央電視台（KCTV）1日報導金正恩與女兒金主愛一同視察彈道飛彈武器庫。（翻攝畫面））

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