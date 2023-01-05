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    南韓軍方承認了！北韓無人機掠過首爾 竟飛入總統府禁區

    南韓總統尹錫悅在北韓無人機入侵首爾後指示，要求國防部組建負責監視、偵察、電子戰等任務的無人機部隊反制。（路透資料照）

    南韓總統尹錫悅在北韓無人機入侵首爾後指示，要求國防部組建負責監視、偵察、電子戰等任務的無人機部隊反制。（路透資料照）

    2023/01/05 21:33

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方今天（5日）證實，上月26日5架北韓無人機侵犯南韓領空，其中一架不只飛臨首爾，如同外界分析，已飛進總統尹錫悅辦公室周圍的禁航區，南韓軍方的重大疏漏也引起國內對於防空能力的質疑聲浪。

    綜合外媒報導，事發不久後，南韓就有專家分析指稱，北韓無人機應該已經飛入總統府周圍半徑3.7公里的禁航區，但軍方矢口否認，斷定無人機只掠過首爾北部；南韓聯合參謀本部更強調「對沒有證據的不實說法感到遺憾」。沒想到，軍方不到一週就改口，並坦承當時有用雷達探測到該飛行物，但未判斷為無人機。

    南韓軍方曾派出20架軍機發射100發20mm機砲，卻完全無法擊落任何一架北韓無人機，引發各界對於南韓防空能力的質疑。其中一架無人機沿著漢江南下，在首爾上空足足盤旋了一個小時，其間還飛入首爾市中心為保衛總統劃設的禁航區。參謀本部以秒為單位重新分析北韓無人機飛行軌跡後，確認已入侵首爾的總統府禁航區。

    南韓國防部表示，北韓的無人機不停改變飛行速度和高度，更以異常的軌跡飛行。在這次的無人機入侵事件中，南韓已經曝露在偵察、追蹤和擊落此類小型無人機方面上有明顯不足。南韓國家情報院在國會情報委員會報告則提到，北韓目前擁有約20種500架左右的此類小型無人機。

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