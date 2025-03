高球傳奇老虎伍茲公開戀情！認愛川普前媳婦 熱戀至少一年

2025/03/24 10:54

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕高爾夫傳奇球星老虎伍茲(Tiger Woods)今日透過社群媒體正式承認與川普長子小川普(Donald Trump Jr.)的前妻凡妮莎(Vanessa Trump)戀愛,消息一出,引發各界熱議。

綜合外媒報導,伍茲在社群平台發文寫道:「愛情在空氣中,有妳在身邊,生活更美好!我們期待一起走過人生旅程。此時,我們希望所有關心我們的人能夠給予隱私。」凡妮莎則在Instagram限時動態分享類似貼文,顯示這是兩人協調後的公開方式。

請繼續往下閱讀...

據悉,這對情侶的關係從友誼悄然發展成更深層的情感。消息人士透露,兩人目前「還不算太認真」,但「正朝著那個方向發展」。同一消息人士補充:「他們進展緩慢,但這段感情很有可能變得嚴肅且長久。她並不是因為伍茲的名氣而被吸引,即使他不是公眾人物,她仍然會選擇與他交往。」

先前有報導指出,伍茲曾對超越與凡妮莎的友誼感到「猶豫」,主要因為他與美國總統川普關係密切。今年二月,伍茲曾多次與川普一同現身,包括在佛羅里達州棕櫚灘打高爾夫,以及參與高爾夫賽事合併談判。

據消息人士透露,兩人至少交往了一年,從去年感恩節前便開始約會。此外,伍茲的兒子查理(Charlie Woods)與凡妮莎的女兒凱(Kai Trump)不僅就讀同一所學校,棕櫚灘的班傑明學校,兩人更是競爭激烈的青少年高爾夫球手。凱已承諾將在邁阿密大學打高爾夫,而查理則曾與父親伍茲一同參加比賽。

凡妮莎曾在2005年至2018年間與小川普結婚,育有五名子女。而伍茲則在2010年因婚外情風波與瑞典名模艾琳(Elin Nordegren)離婚,之後與「美國滑雪女神」馮恩(Lindsey Vonn)交往,後又與赫爾曼(Erica Herman)相戀,但最終以公開分手及法律訴訟告終。

另一方面,伍茲本月稍早宣布,他在家中訓練時發生意外,導致跟腱斷裂並接受手術,這可能影響他整個2025年的參賽計畫。自2020年代初以來,他僅參加了18場賽事,在大滿貫賽事中的最佳成績為2020年美國名人賽的並列第38名。

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI