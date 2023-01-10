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    57架次共機擾台 24架越中線

    中共28架次軍機逾越台海中線、進入我西南空域。（國防部提供）

    中共28架次軍機逾越台海中線、進入我西南空域。（國防部提供）

    2023/01/10 05:30

    〔記者涂鉅旻、陳昀／台北報導〕中共解放軍再以軍事演訓恫嚇我國，我國國防部昨表示，自前天上午六點至昨天上午六點，中共有五十七架次軍機、四艘次軍艦於台海周遭活動，其中有廿八架次軍機踰越台海中線、進入我西南空域，且有轟炸機、無人機自西南空域一路繞飛至東南空域。國防部抨擊中共此舉為「不理性挑釁行動」，已嚴重破壞台海及區域和平穩定。

    國防部批破壞台海和平

    中共解放軍前夜無預警宣布在台海周邊軍演，宣稱組織「諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」，還稱此舉是為「堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑」。

    我國總統府昨表達嚴厲譴責，並強調，台灣的立場就是不會升高衝突、挑起爭端，台海及區域的和平穩定是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。

    踰越中線的廿四架次軍機多為戰鬥機，包括六架次「殲十一」、二架次「蘇愷三○」、二架次「殲十」、十二架次「殲十六」戰機，以及二架次「BZK-005」無人機，自台灣北部、西北部與西部外圍空域越過台海中線。

    值得注意的是，另有至少一架次「BZK-005」無人機、二架次「轟六」轟炸機自台海中線以南空域，進入我西南防空識別區後，一路繞飛至東南防空識別區折返；還有一架「空警五○○」預警機，則於東沙島東北方活動。

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