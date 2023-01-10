中共軍事施壓 專家：抗議多國議員訪台

中共解放軍前天派廿八架次軍機逾越台海中線、進入我西南空域，其中，二架次「轟六」轟炸機、一架次「BZK-005」無人機自我西南空域繞飛至東南空域。（.資料照，國防部提供）

2023/01/10 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍東部戰區前天於台灣周邊演訓，並派廿八架次軍機踰越台海中線、進入我西南空域。軍事專家分析，中共此舉是以軍事力量表達政治層面的不滿，抗議南韓、德國、立陶宛等國國會議員訪台，並展現共軍欲凸顯台海為其「內海」、可封鎖宮古海峽的意圖與能力。

共軍欲凸顯台海為內海

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲研判，中共突然派這麼多軍機擾台，可能與近期日本修訂新的安保政策、南韓國會副議長鄭宇澤、德國與立陶宛國會議員接連訪台，以及美國軍艦持續通過台灣海峽有關，以軍事力量表達政治層面不滿與外交抗議手段。

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至於軍事層面，蘇紫雲認為，以中共「轟六」轟炸機與無人機、空警「五○○」預警機長航的配置而論，為共軍欲凸顯台海為其「內海」、可封鎖宮古海峽的意圖與能力，值得繼續觀察；但若遭遇戰事，中共海、空力量須面對我國高密度的反艦、防空飛彈，要逼近台灣周遭並非易事。

國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，中共廿四架次踰越台海中線的戰機、無人機，皆是越線後隨即掉頭，主要是做為施壓工具，提醒美方若未重視中方於兩岸問題的立場，美、中將不可能建立「護欄」；而此次中共進入我西南空域的「轟六」轟炸機與無人偵察機，則是在「空警五○○」預警機支援下，實施轟炸機與無人偵察機的海上長距離聯合作戰訓練，軍事意義比較高。

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