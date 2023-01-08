控Tiktok、IG、臉書有害兒少身心 西雅圖公立學校提告

美國西雅圖公立學校告科技巨擘，控TikTok、IG等社群媒體傷害兒少身心。示意圖。（美聯社）

2023/01/08 20:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多兒童青少年將社群媒體視為生活重心和主要社交方式，容易受其影響，甚至可能引發孤立、憂鬱等不同的心理問題。為此，美國華盛頓州西雅圖市的公立學區已對社群媒體TikTok、Instagram（IG）、臉書（Facebook）、YouTube和Snapchat背後的科技大公司提出新訴訟，要對兒少心理健康危機負責。

據《美聯社》報導，西雅圖公立學校在91頁的訴狀中稱，這些社群媒體公司將旗下產品鎖定兒少，已造成公害，導致兒少心理健康和行為障礙惡化，包括焦慮、憂鬱、飲食失調和網路霸凌，使得教育學生變得更加困難，迫使學校採取相關措施，例如僱用更多心理健康專業人員、制定有關社群媒體影響的課程計畫，以及為教師提供額外培訓。

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訴狀中稱，被告成功地利用青少年易受影響的心智，讓全國數千萬學生陷入過度使用、濫用被告社社群媒體平台的「正反饋循環」（positive feedback loops）中。「更糟的是，被告策劃和直接提供給青少年的內容往往是有害且具剝削性。」

雖然美國聯邦法律「通訊端正法」第230條有助於保護網路公司避免因第三方用戶在旗下平台發布的內容而承擔責任，但這起訴訟指稱，該條款並不能在本案中保護科技巨擘的行為免責。

臉書母公司Meta、YouTube母公司谷歌（Google）、Snapchat和TikTok沒有立即回應這項請求。

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