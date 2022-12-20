美19州封殺TikTok 聯邦禁用令納入國會關鍵法案拚一次過

美國聯邦眾議院將「政府設備禁用TikTok」納入關鍵支出法案。（路透）

2022/12/20 20:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中對抗情勢升溫，從晶片大戰延伸到國土安全的資訊戰，美國國會20日把禁止政府職員在政府設備上使用中國短影音分享軟體TikTok（國際版抖音），納入關鍵的政府支出法案法案；而在地方層級上，路易斯安那州和西維吉尼亞州19日成為最新禁止公務部門裝置使用政府TikTok的機關。

《路透》報導，美國50州目前有19州至少局部擋下政府電腦使用TikTok的權限，多數限制措施都是在過去兩週祭出，印第安納州更宣布對TikTok提起兩件訴訟，指控該平台引誘兒童觀看有毒品、褻瀆等不堪入目的內容。

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在此之前，美國國防部、國土安全部和國務院等許多聯邦政府機關早已禁止政府的裝置使用TikTok，參議員認為TikTok可能與中國政府共享訊息並監視用戶。

美國聯邦參議院14日表決一致通過共和黨參議員霍利的（Josh Hawley）的提案，禁止聯邦雇員在政府設備上使用TikTok，眾院議長裴洛西與共和黨眾院領袖麥卡錫都支持把這項立法納入本週在眾院表決的政府支出法案，上述條款在眾院表決通過的機率大幅提升。

美國國會將進行的支出法案投票是一項大規模綜合法案，目的在為美國政府運作提供資金，這項法案給予美國行政管理和預算局（OMB）60天時間，「為執行機構從聯邦設備裡刪除TikTok，制定標準和指引」。

總部位於美國的「捷飛」（Jamf）科技公司主要向團體機關銷售可在iPhone手機和其他蘋果（Apple）裝置上啟用過濾和安全措施的軟體。據該公司透露，自今年中以來，他們愈來愈多政府客戶限制使用TikTok，在該公司管理的全球公共部門客戶裝置本月嘗試連線TikTok約有65%被擋，比例高於6月的10%。

TikTok公司19日發表聲明，重申根據關於TikTok的、毫無根據的謊言來制定禁用政策，這對促進美國國安毫無益處。

TikTok是全球用戶增長最快的社群媒體，迄今下載次數已接近40億次，但屢次傳出個資外洩與威脅國安的疑慮讓各國政府紛紛祭出限制令。美國聯邦通訊委員會（FCC）已建議美國全面禁用抖音，印度政府更是早在2020年率先全面封殺Tiktok，民眾也不得使用；巴基斯坦則是4度封殺和解禁。

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