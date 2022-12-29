美眾院裝置禁TikTok 提前實施
跟進19州腳步 聯邦裝置不許安裝或予以刪除
〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於中國開發有監控之嫌的智慧型手機影音社群應用程式「抖音」國際版「TikTok」攻佔全球，美國聯邦眾議院行政主管（Chief Administrative Officer）辦公室廿七日直言，TikTok有「一些安全議題而來的高度風險」，公告院內提前實施廿三日通過之《二○二三財政年度綜合撥款法案》（Omnibus Appropriations Act）規定聯邦裝置禁用TikTok條款，要求眾院管理的裝置一律不許安裝或予以刪除，跟進行政部門和諸州腳步。
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截至上週，美國已有十九州至少部分禁止官方裝置使用TikTok。眾院行政主管辦公室廿七日發訊要求議員與雇員配合公告。預算上看一．六六兆美元的《二○二三財政年度綜合撥款法案》，待美國總統拜登簽署後即生效，實施日至明年九月卅日為止。
TikTok鼓吹有害內容 39秒一次
英國非營利組織「反數位仇恨中心」十五日發布研究報告指出，TikTok演算法對青少年發送鼓吹飲食失調、自殘、性侵犯等有害內容，頻率高達卅九秒一次，嚴重戕害青少年身心。
美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊十一月時直言，聯調局對TikTok有「國家安全疑慮」；美國聯邦傳播委員會（FCC）也建議，美國應全面禁用TikTok。共和黨聯邦參議員魯比歐、眾議員蓋拉格和民主黨眾議員克利什納穆希，十二月中旬已向兩院提案，尋求全面禁止TikTok在美國營運。
助台提升自我防衛能力最迫切
下月將出任眾院新設中國事務專責委員會主席的蓋拉格告訴「美國之音」，新委員會首要任務之一，就是「讓美國民眾了解為何中國共產黨是我們時代的最大挑戰」，得將南海問題等「與中國有關的地緣政治關切，和美國人民每天的真實日常生活聯繫在一起」，向美國人民解釋，為什麼中國議題很重要，也計劃向美國民眾說明台灣對美國地緣政治的重要性。
做為提案禁止TikTok在美營運的推動者之一，蓋拉格將美中議題依迫切性分為台灣、經濟、意識形態競爭等三大類，其中以協助台灣提升自我防衛能力最迫切，「我認為最重要的事是在台灣問題上達到短期嚇阻」，「以防止人民解放軍做出蠢事」。