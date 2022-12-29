美眾院裝置禁TikTok 提前實施

美國共和黨聯邦眾議員蓋拉格下月即將出任眾院新設的中國事務專責委員會主席，他在本月初提案禁用「抖音」國際版TikTok，更直指「中國共產黨是我們時代的最大挑戰」。（路透檔案照）

2022/12/29 05:30

跟進19州腳步 聯邦裝置不許安裝或予以刪除

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於中國開發有監控之嫌的智慧型手機影音社群應用程式「抖音」國際版「TikTok」攻佔全球，美國聯邦眾議院行政主管（Chief Administrative Officer）辦公室廿七日直言，TikTok有「一些安全議題而來的高度風險」，公告院內提前實施廿三日通過之《二○二三財政年度綜合撥款法案》（Omnibus Appropriations Act）規定聯邦裝置禁用TikTok條款，要求眾院管理的裝置一律不許安裝或予以刪除，跟進行政部門和諸州腳步。

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截至上週，美國已有十九州至少部分禁止官方裝置使用TikTok。眾院行政主管辦公室廿七日發訊要求議員與雇員配合公告。預算上看一．六六兆美元的《二○二三財政年度綜合撥款法案》，待美國總統拜登簽署後即生效，實施日至明年九月卅日為止。

TikTok鼓吹有害內容 39秒一次

英國非營利組織「反數位仇恨中心」十五日發布研究報告指出，TikTok演算法對青少年發送鼓吹飲食失調、自殘、性侵犯等有害內容，頻率高達卅九秒一次，嚴重戕害青少年身心。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊十一月時直言，聯調局對TikTok有「國家安全疑慮」；美國聯邦傳播委員會（FCC）也建議，美國應全面禁用TikTok。共和黨聯邦參議員魯比歐、眾議員蓋拉格和民主黨眾議員克利什納穆希，十二月中旬已向兩院提案，尋求全面禁止TikTok在美國營運。

助台提升自我防衛能力最迫切

下月將出任眾院新設中國事務專責委員會主席的蓋拉格告訴「美國之音」，新委員會首要任務之一，就是「讓美國民眾了解為何中國共產黨是我們時代的最大挑戰」，得將南海問題等「與中國有關的地緣政治關切，和美國人民每天的真實日常生活聯繫在一起」，向美國人民解釋，為什麼中國議題很重要，也計劃向美國民眾說明台灣對美國地緣政治的重要性。

做為提案禁止TikTok在美營運的推動者之一，蓋拉格將美中議題依迫切性分為台灣、經濟、意識形態競爭等三大類，其中以協助台灣提升自我防衛能力最迫切，「我認為最重要的事是在台灣問題上達到短期嚇阻」，「以防止人民解放軍做出蠢事」。

美國共和黨聯邦眾議員蓋拉格下月即將出任眾院新設的中國事務專責委員會主席，他在本月初提案禁用「抖音」國際版TikTok。（路透檔案照）

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