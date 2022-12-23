TikTok員工取用個資追蹤記者位置 字節跳動認了

中國抖音國際版TikTok造成的國安風險，已讓多國提高警覺。（路透檔案照）

2022/12/23 16:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國短影音社群平台抖音國際版TikTok造成的國安風險，已令多國警覺，TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」22日證實，該公司的中國員工不當取得包括《金融時報》等著名西方媒體記者在內的用戶資料，追蹤用戶位置。

字節跳動今年夏天內部調查資訊外流的行動中，2名在美國、2名在中國的員工，取得了金融時報記者克利多（Cristina Criddle）的IP位址等個資，要了解她是否與被懷疑洩露公司資訊的員工身在同一個地點，不過，該公司未找到任何關聯。美國網路媒體BuzzFeed一名記者和其他透過TikTok帳號與這名記者關連的人，也在字節跳動這項調查行動中被鎖定。

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字節跳動22日發給員工內部信，說明公司針對內部資料外洩的調查行動結果，透露此事。法務長安德森（Erich Andersen）在信中說，「這個夏天內部稽核部門裡的少數個人，規劃並執行了一場誤導性的計畫」，「濫用他們的權限取得TikTok用戶的資料」，違反了行為準則。

這4名員工1人辭職，另外3人被開除。TikTok執行長周受資也發出類似內容的信件給員工，並表示這起不當行為，完全不能代表他所知道的TikTok原則。

克利多自6月起發表多篇報導，揭露TikTok倫敦公司今年以來已有數十名員工離職，這些員工有的說一天工作12小時、有的稱休假後就被降職，也有一些員工透露公司有「獵殺名單」，想逼名單上的員工離開。字節跳動歐洲電子商務事務負責人Joshua Ma也被踢爆，曾說「不相信」產假，之後這名高層就遭撤換。

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