為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    2023年「全球軍力排名」出爐！ 烏克蘭第15名 台灣第23名

    2023年「全球軍力排名」烏克蘭排名15。（圖擷取自烏克蘭克蘭武裝部隊總參謀部臉書、路透；本報合成）

    2023年「全球軍力排名」烏克蘭排名15。（圖擷取自烏克蘭克蘭武裝部隊總參謀部臉書、路透；本報合成）

    2023/01/08 16:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據軍事網站《全球火力》（GlobalFirepower, GFP）最新公布的「2023年軍力排名」，持續得到西方軍援的烏克蘭首次進入世界前15強，台灣排名第23位，至於前3名則分別是美國、俄羅斯及中國。

    共有145個國家參與了評比，GFP未披露評比公式，但表示有超過60項標準，包括軍事單位數量、財務狀況到後勤能力和地理位置等等，被用於確定每個國家軍力的實力指數（PowerIndex）。

    根據GFP所公布的排名，台灣在接受評比的145國中，以火力指數0.3639在全世界排名第23位，烏克蘭排名15（火力指數0.2506），且相較於「2021年軍力排名」，台灣從21名下降至23名，但意外領先排名25的德國（火力指數0.3881）；烏克蘭則從22名躍進至15名。GFP指出，烏克蘭評比提高，與烏克蘭境內正在進行的軍事行動、來自西方的財政和物質支援有關。

    至於前10名則分別是美國（火力指數0.0712）、俄羅斯（火力指數0.0714）、中國（火力指數0.0722）、印度（火力指數0.1025）、英國（火力指數0.1435）、南韓（火力指數0.1505）、巴基斯坦（火力指數0.1694）、日本（火力指數0.1711）、法國（火力指數0.1848）及義大利（火力指數0.1973）。

    「2023年軍力排名」前10名名單。（翻攝自GFP官網）

    「2023年軍力排名」前10名名單。（翻攝自GFP官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前北約秘書長拉斯穆森：北約台灣應強化軍事合作
    2023/01/06 05:30

    前北約秘書長拉斯穆森：北約台灣應強化軍事合作
    「2023全球10大衝突焦點」 台灣、烏克蘭都上榜
    2023/01/05 06:09

    「2023全球10大衝突焦點」 台灣、烏克蘭都上榜

    年前配送最後倒數！除舊佈新過好年
    台海軍情》再登《BBC》官網！英國記者長文分析台海局勢
    2022/01/14 16:09

    台海軍情》再登《BBC》官網！英國記者長文分析台海局勢
    戰力總體檢》共軍大撒幣建軍 我防衛壓力遽增
    2020/05/12 05:30

    戰力總體檢》共軍大撒幣建軍 我防衛壓力遽增

    「做大市做大事」 三重成新北大黑馬
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播