2023年「全球軍力排名」出爐！ 烏克蘭第15名 台灣第23名

2023年「全球軍力排名」烏克蘭排名15。（圖擷取自烏克蘭克蘭武裝部隊總參謀部臉書、路透；本報合成）

2023/01/08 16:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕據軍事網站《全球火力》（GlobalFirepower, GFP）最新公布的「2023年軍力排名」，持續得到西方軍援的烏克蘭首次進入世界前15強，台灣排名第23位，至於前3名則分別是美國、俄羅斯及中國。

共有145個國家參與了評比，GFP未披露評比公式，但表示有超過60項標準，包括軍事單位數量、財務狀況到後勤能力和地理位置等等，被用於確定每個國家軍力的實力指數（PowerIndex）。

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根據GFP所公布的排名，台灣在接受評比的145國中，以火力指數0.3639在全世界排名第23位，烏克蘭排名15（火力指數0.2506），且相較於「2021年軍力排名」，台灣從21名下降至23名，但意外領先排名25的德國（火力指數0.3881）；烏克蘭則從22名躍進至15名。GFP指出，烏克蘭評比提高，與烏克蘭境內正在進行的軍事行動、來自西方的財政和物質支援有關。

至於前10名則分別是美國（火力指數0.0712）、俄羅斯（火力指數0.0714）、中國（火力指數0.0722）、印度（火力指數0.1025）、英國（火力指數0.1435）、南韓（火力指數0.1505）、巴基斯坦（火力指數0.1694）、日本（火力指數0.1711）、法國（火力指數0.1848）及義大利（火力指數0.1973）。

「2023年軍力排名」前10名名單。（翻攝自GFP官網）

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