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    中國防疫再鬆綁 1/8起確診者免隔離

    中國衛健委發布最新「新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）」，再放寬防疫措施。（美聯社）

    中國衛健委發布最新「新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）」，再放寬防疫措施。（美聯社）

    2023/01/07 15:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國發布最新版防控方案，再次放寬防疫措施，自8日起感染者將不用實行隔離措施，未來不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區，也不再實施全員核酸檢測。

    根據中國衛健委7日發布最新「新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）」 ，自8日起感染者不再實行隔離措施，改採分級分類收治，未來不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區，也不再實施全員核酸檢測。

    對於感染者實施分級分類收治要求，無症狀、輕症感染者可以採取居家隔離，其他病例應及時到醫療機構就診。感染者非必要不外出，但如需外出時，應全程佩戴N95或KN95口罩。

    往後不再實施全員核酸檢測，而是根據民眾需求採「願檢盡檢」，只對有關就診人員和住院患者、養老機構、社會福利機構等工作人員和被照護人員、社區重症高風險人員要求抗原或核酸檢測。

    根據第十版防控方案，未來仍會評估病毒變異情況、疫情流行強度、醫療資源負荷、社會運轉情況，適時採取臨時性的防控措施。

    此外，中國衛健委宣布將「新型冠狀病毒肺炎」改名為「新型冠狀病毒感染」。

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