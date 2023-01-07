南韓加強中國入境防疫限制首日 落地檢陽性率大降

面對節節攀升的中國旅客陽性率，南韓持續加強入境措施，要求中國入境旅客須出示行前核酸陰性證明；新規上路後，陽性率有顯著下降。圖為南韓仁川國際機場。（法新社）

2023/01/07 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國放鬆武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策，新一波疫情可能隨著中國旅客再襲全球，面對節節攀升的中國旅客陽性率，南韓持續加強入境措施，要求中國入境旅客須出示行前核酸陰性證明；新規上路後，陽性率顯著下降。

5日起，自中國入境南韓旅客須出示行前核酸陰性證明；《韓聯社》引述南韓疾病管理廳（疾管廳）6日資訊，該措施實施首日，結果顯示，1247名自中國入境者有278名短期居留外籍人員在機場檢測篩檢，其中35人陽性，陽性率為12.6%，約等於每8名自中國入境者中有1人確診，陽性率較4日的31.5%大幅下降。

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南韓自2日起要求所有自中國入境者在抵達後接受篩檢，5日起加碼要求登機前提交行前48小時篩檢或醫療機構開具的陰性證明。據統計，2日起自仁川國際機場入境的中國入境人員共5360人，在機場接受檢測的短期居留外籍人員累計陽性率為23.1%。

南韓疾管廳分析，透過入境前檢測措施防範，5日的陽性率較4日下降，下降的另一原因則是因為南韓加強防疫措施，部分短期居留外籍人員取消赴韓行程。

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