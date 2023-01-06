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    跟進歐盟！希臘官員透露 中國入境旅客須取陰性證明

    希臘政府2名官員提出，從中國入境的旅客須提出篩檢陰性證明，但該政策尚未正式宣布。（美聯社）

    希臘政府2名官員提出，從中國入境的旅客須提出篩檢陰性證明，但該政策尚未正式宣布。（美聯社）

    2023/01/06 11:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院宣布自1月8日起邊境解禁，歐盟「政治危機整合應對小組」（IPCR）在4日「強烈建議」所有會員國，要求來自中國的旅客在出發前先接受檢測，並取得陰性證明。對此，希臘政府2名官員也在5日表示，從中國入境至希臘的旅客，必須提出抵達前48小時的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢陰性證明，但該政策尚未正式宣布。

    《路透社》報導，由歐盟27個會員國政府官員組成的「整合性政治危機因應」（Integrated Political Crisis Response，IPCR），4日召開會議，建議所有成員國應堅持要求中國入境旅客，嚴格規範配戴口罩、隨機篩檢、機場執行廢水監測等措施，不過仍未確定該政策是否統一制。針對此事，希臘政府2名官員表示，未來由中國前往希臘的旅客也需遵照歐盟規定，出示陰性證明，然而，此政策將在希臘的國定假日後，待正式宣布。

    一名不願意透露姓名的官員在內閣會議結束後表示，「希臘將對來自中國的旅客要求進行篩檢。」不久後，一名衛生部門的官員也證實此事，並強烈建議由中國入境的旅客須戴上口罩。

    目前，歐盟成員國紛紛提出入境篩檢政策，其他國家仍有待觀察。

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