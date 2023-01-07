中國各醫院人滿為患 專家：大範圍感染正在發生

中國放寬COVID-19防控管制後，各級醫院人滿為患，圖為上海一間醫院的景象。（路透）

2023/01/07 11:03

〔中央社〕中國放寬COVID-19防控管制後，各級醫院人滿為患，防疫專家張文宏表示，關鍵在於治療方案並非最優，而大範圍感染正在發生，「該活的病人都沒活下來」。

香港鳳凰網5日報導，中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近期培訓閔行區社區醫生時，分析了為何中國各級醫院目前爆發嚴重的醫療擠兌。

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他說，病人大量湧向二級、三級醫院，使醫院病床達到飽和，這是因為之前的治療方案並非最優，社區醫院的治療大多無效，很多病人用藥後不見好轉，又跑到大醫院。

張文宏說，但大醫院治療效果也不佳，許多病人住院後的緩解率很低，甚至病情加重，最終導致死亡。住院病人遲遲無法康復，自然導致病房周轉率無法提高。

他還說：「我為什麼急了，是我感覺到大家沒有在用正確的救治方案，該活的病人都沒活下來，這兩天各個地方的死亡數是上升的…再過一個星期就來不及了，因為大面積感染現在正在發生。」

張文宏表示，目前社區醫院針對染疫患者一般開4種藥，分別是退燒、抗菌素、咳嗽藥和中藥，這是在消耗病人最寶貴的病後72小時，因為這些藥物都不主攻病毒。

他說：「一個病毒性疾病，在治療初期也沒有合併細菌感染，但我們都採用以抗菌治療為主的方案，你想讓他的疾病奇蹟般改善，讓病毒變成細菌嗎？切記對於病毒感染，病人一來醫生就給抗生素和吊水（點滴）是無效治療！」

張文宏說，很多老人服藥後症狀未減輕，住進上級醫院後也只是打點滴、吸氧，最終無法緩解肺部發炎症狀，導致死亡，而那些打抗生素出現好轉的病人大多並非藥效，而是自己命大。

他說，對於老年人等高危患者，最重要是在發病72小時內使用抗病毒藥物，例如Paxlovid等，其次是搭配荷爾蒙，雖然普遍認為荷爾蒙會導致免疫力下降，但臨床證明，使用抗病毒加荷爾蒙，大多數患者72小時內可緩解。

由於上海級別較高醫院病房目前已飽和，張文宏建議要強化社區醫院功能，關鍵是在72小時內穩住病患，不要錯過黃金72小時，也不要讓病人湧向大醫院，造成醫療擠兌。

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