武漢肺炎》傳中國染疫照樣出境 「靠海關幫忙」做假

2022/12/30 20:45

〔即時新聞/綜合報導〕近日中國飛抵義大利的航班上超過半數乘客呈武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)陽性反應,引起軒然大波。推特帳號「李老師不是你老師」29日貼文表示,近日中國一名網友在小紅書貼文指稱,出境前武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)篩檢處於陽性反應,竟在機場人員指導下填寫假資料順利出境,引起網友熱烈討論,更有人抨擊,根本是在「故意投毒」。

根據「李老師不是你老師」推特貼出的截圖指出,一名網友先是詢問:「我這幾天陽了,20號要出境,如實填寫健康訊息,會影響出行嗎?」其他網友則回應,「嗯...我估計不會」、「我也想問這個問題」。幾天後,那位陽性打算出境的網友又留言表示,「出去了,我如實填寫了,然後機場工作人員讓我修改了,哈哈」,同時他的發文位置顯示「俄羅斯」。

該留言目前已遭到刪除,但網友定位地點確實顯示在「俄羅斯」。消息曝光後,許多網友留言直呼「太誇張」、「新一波投毒開始」、「毫無道德」、「如果是去俄羅斯,這算逆襲親爹嗎」、「入境陽性要暫緩,但是出境無所謂,有病吧這」。

