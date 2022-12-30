武漢肺炎》傳中國染疫照樣出境 「靠海關幫忙」做假

近日傳出中國一名網友在小紅書貼文指稱，出境前武漢肺炎陽性，竟在機場人員指導下填寫假資料，最後順利抵達俄羅斯。圖為中國北京首都國際機場。（彭博社）

2022/12/30 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國飛抵義大利的航班上超過半數乘客呈武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性反應，引起軒然大波。推特帳號「李老師不是你老師」29日貼文表示，近日中國一名網友在小紅書貼文指稱，出境前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢處於陽性反應，竟在機場人員指導下填寫假資料順利出境，引起網友熱烈討論，更有人抨擊，根本是在「故意投毒」。

根據「李老師不是你老師」推特貼出的截圖指出，一名網友先是詢問：「我這幾天陽了，20號要出境，如實填寫健康訊息，會影響出行嗎？」其他網友則回應，「嗯...我估計不會」、「我也想問這個問題」。幾天後，那位陽性打算出境的網友又留言表示，「出去了，我如實填寫了，然後機場工作人員讓我修改了，哈哈」，同時他的發文位置顯示「俄羅斯」。

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該留言目前已遭到刪除，但網友定位地點確實顯示在「俄羅斯」。消息曝光後，許多網友留言直呼「太誇張」、「新一波投毒開始」、「毫無道德」、「如果是去俄羅斯，這算逆襲親爹嗎」、「入境陽性要暫緩，但是出境無所謂，有病吧這」。

Love from China to Russia. Love know no bounds. #TheGreatTranslationMovement #大翻译运动 pic.twitter.com/Hvg1TuhxIt — The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 （@TGTM_Official） December 29, 2022

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近日傳出中國一名網友在小紅書貼文指稱，自稱出境前武漢肺炎陽性，竟在機場人員指導下填寫假資料，最後順利抵達俄羅斯。（圖擷取自@whyyoutouzhele推特）

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