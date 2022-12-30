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    香港退燒藥售價逾3千 台灣網友驚呼「前幾天買普拿疼才100多」

    某間香港藥局販售的退燒藥「必理痛」價錢高達798元港幣（約新台幣3176元），消息曝光引起外界譁然。（圖擷取自「香港地」臉書粉專）

    某間香港藥局販售的退燒藥「必理痛」價錢高達798元港幣（約新台幣3176元），消息曝光引起外界譁然。（圖擷取自「香港地」臉書粉專）

    2022/12/30 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情反彈，確診人數海量暴增，近期不時傳出多地醫院診所、太平間爆滿，中國民眾更瘋狂搶藥，而香港與中國最快預計將在2023年1月恢復通關，港民擔憂疫情因此重燃近期也開始囤藥，近日社群平台傳出，香港某間藥局販售的一款退燒藥竟高達798元港幣（約新台幣3176元），消息曝光引起許多網友熱議。

    據香港行政長官李家超本月24日公布，預計2023年1月中之前恢復中港通關，此消息造成香港民眾隱憂，也有專家警告恐讓香港疫情擴大，香港居民近期也因此開始囤藥以防範未然。

    「香港地」臉書粉專今發文，附上1張照片，內容可見當地某間藥局1盒特效必理痛寫著明碼實價798元港幣，該粉專直呼「瘋狂！」

    這則PO文下方有大量網友留言與討論，有網友驚呼「貴得這麼離譜...我前幾天才去買，不同牌子的買普拿疼，台幣100多元......」、「看到價錢就不痛了」、「無良商人！趁火打劫！」、「明碼暴價」，更引來PTT紅人四叉貓嘆說「......」，還有網友酸回「好生意阿！」、「中國的善液壓！香港人好好享受！」。

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