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    台裔學者陳仁宜：川普身邊友台顧問多將是台灣朋友

    史丹佛大學胡佛研究所研究員、共和黨策略家陳仁宜今天接受中央社訪問表示，川普行事作風雖難以預測，但他身邊許多顧問都相當友台，且川普十分關注中國崛起，他相信川普任內將會是台灣的朋友。（法新社）

    史丹佛大學胡佛研究所研究員、共和黨策略家陳仁宜今天接受中央社訪問表示，川普行事作風雖難以預測，但他身邊許多顧問都相當友台，且川普十分關注中國崛起，他相信川普任內將會是台灣的朋友。（法新社）

    2024/11/07 10:55

    〔中央社〕史丹佛大學胡佛研究所研究員、共和黨策略家陳仁宜今天接受中央社訪問表示，川普行事作風雖難以預測，但他身邊許多顧問都相當友台，且川普十分關注中國崛起，他相信川普任內將會是台灣的朋友。

    美國總統大選結果底定，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）將再度入主白宮。

    陳仁宜（Lanhee Chen）今天受訪談到選舉結果及台美關係。他指出，若回顧川普第一個任期，「對台灣的支持程度超過歐巴馬（Barack Obama）政府」。

    陳仁宜為史丹佛大學智庫胡佛研究所（Hoover Institution）研究員，也是美國知名政治觀察家，2年前他代表共和黨角逐加州主計長，受到不少台裔選民支持。

    川普選前談到台灣，當時他曾表示：「我認為台灣應該向我們支付防務費用。」

    陳仁宜強調，「我相信川普會是台灣的朋友」。他認為川普處理問題的方式雖難以預測，因此沒有所謂百分之百的事情，但是他基於兩項觀察做出評論。

    第一，就他所知，川普身邊許多顧問都是台灣的朋友，「我相信他（川普）正考慮國務院和國防部高層的任命。到目前為止，我們聽到的名字都非常正面，包括前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、參議員魯比歐（Marco Rubio）、前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、參議員柯頓（Tom Cotton），這些人都是台灣的朋友」。

    總統賴清德推文恭賀川普勝選。在川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩隨後也轉發推文，感謝賴總統對川普的祝賀。

    陳仁宜表示，「我確實相信他（川普）正在籌組一個對台灣的角色，以及對台灣之於美國的重要性有非常強烈觀點的政府。」

    第二，陳仁宜提到川普對中國在國際社會不斷崛起十分關注，「他明白台灣是對抗中國在區域及其他地區崛起的重要支點，因此我認為他會盡其所能來增強台灣的安全」。

    陳仁宜認為川普會支持台灣，並且盡其所能提高台灣在國際社會的能見度。

    這次美國總統大選，共和黨贏得總統選舉，奪回參議院並取得眾議院領先。

    陳仁宜說，這是一個明確的訊息，代表人民對現任執政者的否定，「美國人想要改變」。

    他觀察，美國人的不滿主要來自兩方面，第一是經濟和生活成本的問題，第二是對邊境安全的擔憂，「對議題的不滿、對現狀的不滿、對現任領導者的不滿，集結在一起，使他們（民眾）追求不同的結果」。川普則為美國提供一個非常不同的方向。

    陳仁宜認為，川普的選戰從多個層面、多種管道直接向選民傳遞訊息，是一種非常有效的溝通方式，「確實有許多白人勞工階層的美國人支持他們，但他們在西班牙裔、非裔男性及一些年長選民中也表現得非常好。他們確實建立了一個非常廣泛的聯盟，我認為這也是川普昨晚在選舉中取得巨大成功的原因」。

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