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    首頁　>　國際

    馬來西亞也加碼中國入境管制 檢驗航班機上廢水

    防疫工作人員29日在義大利羅馬達文西國際機場等待中國航空從廣州飛抵的班機乘客入境。（美聯社）

    防疫工作人員29日在義大利羅馬達文西國際機場等待中國航空從廣州飛抵的班機乘客入境。（美聯社）

    2022/12/30 17:02

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國在境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染病例暴增下，開放公民出境旅遊，令多國緊張，馬來西亞政府30日表示，將對所有從中國飛抵的航班採取機上廢水樣本檢測，因應可能的感染病例數增加。

    馬來西亞衛生部長扎里哈（Zaliha Mustafa）30日說，這項措施是在中國境內感染病例持續上升之際，馬來西亞政府在國際入境口岸加強監測的行動一環，「（飛機）廢水樣本將送到國家衛生實驗室進行病毒核酸（PCR）檢驗，若驗出新冠病毒陽性反應，將進行基因定序。」

    此外，衛生部聲明還指出，包括來自中國的所有國際入境旅客也需要接受發燒篩檢，「被驗出發燒或有感染症狀，或者自主通報感染者，都將轉送隔離中心或由衛生人員做進一步檢驗。」

    在馬來西亞宣佈這項措施之前，美國政府除了已宣佈明年1月5日起，所有自中國入境旅客須持一定時效的病毒檢驗陰性證明之外，疾病管制暨預防中心（CDC）29日表示，該局也正在考慮檢驗國際入境航班廢水，追蹤任何新的病毒變異株。《路透》引述CDC說法，檢驗入境班機機上廢水，比日前宣佈的入境限制措施，更能追蹤病毒蹤跡、減緩疫情傳入美國。

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