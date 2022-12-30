馬來西亞也加碼中國入境管制 檢驗航班機上廢水
2022/12/30 17:02
〔編譯管淑平／綜合報導〕中國在境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染病例暴增下，開放公民出境旅遊，令多國緊張，馬來西亞政府30日表示，將對所有從中國飛抵的航班採取機上廢水樣本檢測，因應可能的感染病例數增加。
馬來西亞衛生部長扎里哈（Zaliha Mustafa）30日說，這項措施是在中國境內感染病例持續上升之際，馬來西亞政府在國際入境口岸加強監測的行動一環，「（飛機）廢水樣本將送到國家衛生實驗室進行病毒核酸（PCR）檢驗，若驗出新冠病毒陽性反應，將進行基因定序。」
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此外，衛生部聲明還指出，包括來自中國的所有國際入境旅客也需要接受發燒篩檢，「被驗出發燒或有感染症狀，或者自主通報感染者，都將轉送隔離中心或由衛生人員做進一步檢驗。」
在馬來西亞宣佈這項措施之前，美國政府除了已宣佈明年1月5日起，所有自中國入境旅客須持一定時效的病毒檢驗陰性證明之外，疾病管制暨預防中心（CDC）29日表示，該局也正在考慮檢驗國際入境航班廢水，追蹤任何新的病毒變異株。《路透》引述CDC說法，檢驗入境班機機上廢水，比日前宣佈的入境限制措施，更能追蹤病毒蹤跡、減緩疫情傳入美國。
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