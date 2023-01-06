搶挖大秘寶！ 納粹藏寶圖公布 荷蘭掀起尋寶熱

荷蘭鄉村歐姆瑞最近因為一張據信標示著二戰納粹德國軍隊藏寶地點的地圖，掀起尋寶熱。（路透、歐新社；本報合成）

2023/01/06 22:19

〔編譯管淑平／綜合報導〕荷蘭國家檔案館日前公佈一份二次世界大戰時期的地圖，據信地圖上標示著二戰期間納粹德國軍隊埋藏價值數百萬歐元寶藏的地點，引發業餘尋寶家尋寶熱。

《路透》6日報導，荷蘭國家檔案館3日公開這份地圖後，荷蘭東部鄉村歐姆瑞（Ommeren）這週就陸續出現一群群帶著金屬探測器、鏟子的尋寶團，來此尋找二戰德軍寶藏。

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荷蘭國家檔案館在二戰結束後被賦予追蹤德國在荷蘭留下財產的任務，1945年從一名德軍士兵取得這張地圖，在保密期限75年過後公開這份地圖。館方說，這張地圖據信指出納粹軍隊裝滿鑽石、紅寶石、黃金、白銀等各種珠寶的四個大箱子埋藏地點，這些珠寶是納粹德軍在1944年8月一家銀行的爆炸案中掠奪而來的。

國家檔案館發言人桑森（Anne-Marieke Samson）說，儘管無法完全證實這些傳說中的寶藏，但是館方在1947年曾多次試圖尋寶，但是都沒找到。她說，「我們不確定是否真的有這些寶藏，但是該館確實做了很多查驗，認為這個說法可靠」，「但是他們（館方）從來沒找到（寶藏），如果真的存在，這些寶藏或許很有可能早就被挖出來了。」

不過，即使只有小小的機會能找到任何寶物，也阻止不了業餘尋寶愛好者挖寶熱。57歲的亨琛（Jan Henzen）在尋寶的空檔受訪說，「我看到到處都是一群又一群的人拿著金屬探測器」，「就像很多人一樣，這個寶藏的新聞讓我要來自己找找看。我想，這些寶藏在70年後還在這裡的機會非常小，但是我想試試看。」

歐姆瑞村可能埋有這些寶藏的土地，現由一個基金會所有，基金會負責人、前村長泰姆斯（Klaas Tammes）說，來自全國各地的人湧入這裡，「一張地圖畫著一排三棵樹、一個紅色十字標示應該藏有寶藏的地點，激發了想像力」，「任何人找到任何東西，都得向我們通報，所以，我們就等著看。但是，我不會期待寶藏會這麼容易找到。」

荷蘭國家檔案館3日公佈據信標示納粹德軍埋藏寶藏地點的地圖。（歐新社）

荷蘭鄉村歐姆瑞最近因為一張據信標示著二戰納粹德國軍隊藏寶地點的地圖，掀起尋寶熱。（路透）

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