納粹軍官祕密日記曝地點！希特勒的193億黃金下週開挖

納粹高級黨衛軍高級官員的祕密日記指出，希特勒有10公噸黃金波蘭南部1個村莊的納粹宮殿，公開這本日記的尋寶組織預計在下週開始進行挖掘作業。（美聯社，路透，本報合成）

2021/04/28 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕納粹高級黨衛軍高級官員以化名米迦勒斯（Michaelis）撰寫的祕密日記指出，希特勒有10公噸黃金波蘭南部1個村莊的納粹宮殿「Minkowskie」，公開這本日記的尋寶組織預計在下週開始進行挖掘作業。

綜合外媒報導，尋寶組織「西里西亞大橋基金會」（Silesian Bridge foundation）負責人弗曼尼亞克（Roman Furmaniak）指出，納粹軍官的日記中，夾有1個名為史汀（von Stein）軍官的親筆信，他在信中向波蘭南部納粹宮殿的1個情人訴說愛慕之意，該處是納粹高級軍官的妓院。

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史汀信中提到，自己將以上帝的旨意來完成任務，有48個德國聯邦銀行的沉重箱子埋入此納粹宮殿的地底下，除了被泥土覆蓋，土層表面還有植物加以掩飾；日記中還有其他可能埋藏寶藏的地點，但由於「西里西亞大橋基金會」認為，「Minkowskie」的開挖工作最為簡單，因此決定先從這裡著手尋寶。

「西里西亞大橋基金會」提到，挖掘工作將在下週開始，團隊強調擁有這項作業所需的所有許可證，並持續與波蘭文化部以及其他文史工作者密切合作，一旦這項屬於世界的遺產被發現，將會在漫長的和解道路上豎立一座里程碑，「西里西亞大橋基金會」也透露正在準備探索另一個納粹藏寶地點。

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