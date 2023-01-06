網傳「殯葬業者遭同事誤火化」 查核中心：錯誤訊息

近日社群媒體上流傳「殯葬業者午睡遭同事誤火化」的訊息，經查證，網傳內容是錯誤訊息。（圖擷取自查核平台《MyGoPen》）

2023/01/06 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群媒體上流傳「殯葬業者午睡遭同事誤火化」的訊息，內容稱1名殯葬業者被同事誤認為屍體，而遭到同事將他送去火化。事實查核平台查證後指出，網傳內容是錯誤訊息。

事實查核平台《MyGoPen》6日發布報告指出，最近社群平台上出現「殯葬業者午睡遭同事誤火化」的訊息，內容稱紐約1名殯葬業者午睡休息時，被同事誤認為屍體，因而遭到同事將他送去火化。

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《MyGoPen》以「殯葬業者午睡」、「火化」等關鍵字搜索，找到一些內容農場網站有相關報導，發文日期大多在2020年4月，可知這則謠言已經流傳兩年。報導提到事情發生在紐約，遭火化的員工叫瓊斯（Michael Jones）。以英文關鍵字搜索，可以找到《Weekly Inquirer》2020年4月發布的文章《NEW YORK, NY: EXHAUSTED FUNERAL HOME EMPLOYEE CREMATED BY MISTAKE WHILE TAKING A NAP》，經比對後即為網傳訊息出處。

《Weekly Inquirer》網站最下方的免責聲明中提到「這是諷刺內容」。而該網站在4月15日又發布了內容相同的報導，只是這則報導把地點改為阿拉巴馬州。

其實早在2017年《BuzzFeed News》就曾查證1則德州太平間的工作人員被同事意外火化的假消息，該假消息出自《世界新聞日報》，後續衍生出各種謠言變形版本，但都是沒有根據的內容，許多國際事實查核單位也曾闢謠。

《MyGoPen》綜合以上認定，網傳「殯葬業者午睡遭同事誤火化」的訊息，是錯誤訊息。

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