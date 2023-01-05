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    不爽粉絲直接「架手機」要自拍 歌手秒搶下往水裡丟

    女粉絲上前想與知名歌手「壞痞兔」（Bad Bunny）自拍，不料對方直接將手機扔往水裡，引起爭議。（圖擷取自推特）

    女粉絲上前想與知名歌手「壞痞兔」（Bad Bunny）自拍，不料對方直接將手機扔往水裡，引起爭議。（圖擷取自推特）

    2023/01/05 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕波多黎各知名饒舌歌手「壞痞兔」（Bad Bunny）日前在路上遇到粉絲，但該名粉絲由於太過興奮，未經當事人同意就擅自上前自拍，因此惹怒壞兔，只見他一手拿走粉絲的手機就直接往水裡丟，在網路引起不少討論。

    《紐約郵報》（New York Post） 報導，壞痞兔2日走在路上很快就被眼尖的女粉絲發現，但該名女粉絲直接走上前拿著手機跟壞痞兔自拍，疑似是此動作觸怒了對方，因此壞痞兔直接把女粉絲手機搶走並丟往水中，現場氣氛頓時相當尷尬。

    壞痞兔事後透過社群發文表示，「任何人上前打招呼或是好好說話，都能獲得自己對等的尊重。但如果是把手機強行架到自己面前根本不尊重人，因此我也不需要給她尊重。」

    影片在推特曝光後吸引大批網友熱議，不少人紛紛留言表示「雖然粉絲沒禮貌，但也不至於把人家手機扔了」、「應該交給保鏢處理才對」、「有點太有個性了」、「再怎麼樣也沒有權力丟掉別人的東西」、「這有點太不尊重了」。

    饒舌歌手「壞痞兔」（Bad Bunny）在Instagram上有多達4493萬名粉絲追蹤。（圖取自badbunnypr IG）

    饒舌歌手「壞痞兔」（Bad Bunny）在Instagram上有多達4493萬名粉絲追蹤。（圖取自badbunnypr IG）

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