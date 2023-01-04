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    轎車墜76公尺深懸崖、車上4人奇蹟生還 駕駛被依謀殺未遂起訴

    放射科醫師帕特爾載3人行經加州一處被稱為「魔鬼坡」的路段，車輛失控墜崖，事後帕特爾被依謀殺未遂、虐待兒童起訴。（路透）

    放射科醫師帕特爾載3人行經加州一處被稱為「魔鬼坡」的路段，車輛失控墜崖，事後帕特爾被依謀殺未遂、虐待兒童起訴。（路透）

    2023/01/04 14:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖馬刁郡（San Mateo）本月2日上午發生一起離奇車禍，一輛載有4人的特斯拉轎車墜落深度約76公尺的懸崖，車體嚴重毀損，車上4人傷勢不一但全員奇蹟生還。不過加州公路巡警隊調查車禍現場後，發現事情並不單純，司機可能涉嫌謀殺未遂和虐待兒童。

    根據《美聯社》報導，法庭文件顯示，這輛轎車由洛杉磯聖塔芭芭拉郡米申希爾斯（Mission Hills）一位放射科醫師帕特爾（Dharmesh A. Patel）所駕駛，車上載有1名41歲婦女、1名7歲女孩及1名4歲男孩。

    車輛2日上午行經聖馬刁郡海岸高速公路一處被稱為「魔鬼坡」（Devils Slide）的路段時，意外墜入深度約76公尺的懸崖，車體嚴重變形損毀並卡在岩縫中。救援人員到場後將車內乘客救出，車內4人傷勢不一，但全員奇蹟生還。

    帕特爾所任職醫院3日發表聲明指稱，帕特爾的家人「都在車內」，但目前仍不確定4人是否為同一家庭成員。

    加州公路巡警隊在一份聲明指出，警方訪問目擊者及蒐集現場現場證據，認為這起意外事件可能是蓄意行為，帕特爾被依謀殺未遂和虐待兒童被起訴，一旦帕特爾出院，恐將被關進監獄中。

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