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    特斯拉「魔鬼坡」墜崖全毀 車上4人奇蹟生還

    週一一輛特斯拉在行駛途中掉落高約76公尺的懸崖，車體嚴重毀損，所幸車上4人均安。（圖翻攝自聖馬刁郡治安官辦公室推特）

    週一一輛特斯拉在行駛途中掉落高約76公尺的懸崖，車體嚴重毀損，所幸車上4人均安。（圖翻攝自聖馬刁郡治安官辦公室推特）

    2023/01/03 23:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖馬刁郡（San Mateo）近日發生可怕車禍，一輛特斯拉轎車行駛途中墜落深度約76公尺的懸崖，車體嚴重毀損，所幸車上4人均平安無事。

    綜合美媒報導，聖馬刁郡海岸高速公路有一處被稱為「魔鬼坡」（Devils Slide）的路段，一面靠著山壁，一面是海岸懸崖，地勢險峻，加上該路段蜿蜒崎嶇，過去便頻傳交通事故，且多無倖存者。

    本月2日上午，一輛載有2成人、2孩童的白色特斯拉行經該路段時發生意外，墜落深度250英呎的懸崖，車體受到劇烈撞擊嚴重變形毀損，卡在岩縫間，再往外滾個幾公尺就會墜海。

    目擊者隨即通報相關單位救援，最後順利救出車上4人。聖馬刁郡治安官辦公室表示，2名成人雖有受傷但無生命危險，4歲和9歲的孩童則奇蹟似地毫髮無傷。目前尚不清楚事故發生原因。

    週一一輛特斯拉在行駛途中掉落高約76公尺的懸崖，車體嚴重毀損，所幸車上4人均安且被順利救出。（圖翻攝自聖馬刁郡治安官辦公室推特）

    週一一輛特斯拉在行駛途中掉落高約76公尺的懸崖，車體嚴重毀損，所幸車上4人均安且被順利救出。（圖翻攝自聖馬刁郡治安官辦公室推特）

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