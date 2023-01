特斯拉「魔鬼坡」墜崖全毀 車上4人奇蹟生還

2023/01/03 23:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州聖馬刁郡(San Mateo)近日發生可怕車禍,一輛特斯拉轎車行駛途中墜落深度約76公尺的懸崖,車體嚴重毀損,所幸車上4人均平安無事。

綜合美媒報導,聖馬刁郡海岸高速公路有一處被稱為「魔鬼坡」(Devils Slide)的路段,一面靠著山壁,一面是海岸懸崖,地勢險峻,加上該路段蜿蜒崎嶇,過去便頻傳交通事故,且多無倖存者。

本月2日上午,一輛載有2成人、2孩童的白色特斯拉行經該路段時發生意外,墜落深度250英呎的懸崖,車體受到劇烈撞擊嚴重變形毀損,卡在岩縫間,再往外滾個幾公尺就會墜海。

目擊者隨即通報相關單位救援,最後順利救出車上4人。聖馬刁郡治安官辦公室表示,2名成人雖有受傷但無生命危險,4歲和9歲的孩童則奇蹟似地毫髮無傷。目前尚不清楚事故發生原因。

This afternoon, deputies responded to a solo vehicle over the side of Hwy 1 south of the Tom Lantos tunnel. Two adults suffered non-life threatening injuries and two children were unharmed. Tremendous collaborative effort btwn SMSO, @CHP_GoldenGate and @calfireSCU pic.twitter.com/sVyKp6LSrc