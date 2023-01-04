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    葬儀社女老闆盜賣遺體、器官被判20年 詐欺手段全曝光

    美國一家葬儀社赫絲（Megan Hess）未經死者家屬同意肢解超過560具遺體，非法轉賣死者器官獲取暴利，被法院判處20年有期徒刑。（路透）

    美國一家葬儀社赫絲（Megan Hess）未經死者家屬同意肢解超過560具遺體，非法轉賣死者器官獲取暴利，被法院判處20年有期徒刑。（路透）

    2023/01/04 10:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州「日落梅薩葬儀社」（Sunset Mesa）負責人赫絲（Megan Hess）數年前被爆出欺騙死者家屬，未經死者家屬同意肢解超過560具遺體，非法轉賣死者器官獲取暴利，1月3日被法院判處20年有期徒刑。

    根據《路透》報導，檢察官內夫（Tim Neff）在一份法庭文件中指出：「赫斯與其母親兼合夥人科赫（Shirley Koch）利用詐欺、偽造遺體捐獻表格來盜賣器官及遺體，兩人的行為給死者家屬帶來極大痛苦。」檢察官在文件中強調赫斯這項計畫的可怕之處，並將此案描述為美國近代史上最重大的器官盜賣案件之一。

    報導指出，在美國出售心臟、腎臟等器官進行移植是違法行為，這些器官必須被「捐贈」，但出售身體部位，例如頭顱、手臂、脊椎等部位用於研究或教育用途，則不受聯邦法律管制。

    檢察官指出，赫絲透過遺體已被火葬等說法來欺騙死者家屬，在未經許可的狀況下解剖遺體出售，而向赫絲購買遺體部位的醫療教育單位與其他公司對此事不知情，並不知道他們購買的遺體是透過詐欺而來。

    法庭文件顯示，赫絲向死者家屬收取高達1000美元的火葬費用，但這些「火葬」根本從未發生，她對超過200個家庭說謊，家屬還收到不同遺體混雜的骨灰。

    赫絲與科赫2020年被起訴，但2人始終不願認罪，隨後聯邦調查局（FBI）發現赫絲偽造數十份遺體捐贈同意書，加上前員工證詞佐證，赫絲才在2022年7月5日坦承犯行。除了赫斯被判處20年有期徒刑，科赫也承認犯下詐欺罪，被判處15年有期徒刑，法庭文件紀錄顯示，科赫主要負責肢解遺體。

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