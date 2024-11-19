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    登富士山亂象頻傳！ 靜岡擬向每人徵收3000～5000日圓登山費

    日本富士山從今年7月起，針對造訪觀光客和登山客制定多條新規定，希望減少登山亂象發生，不料新規上路後各種亂象卻仍層出不窮。（資料照，路透）

    日本富士山從今年7月起，針對造訪觀光客和登山客制定多條新規定，希望減少登山亂象發生，不料新規上路後各種亂象卻仍層出不窮。（資料照，路透）

    2024/11/19 16:54

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本富士山從今年7月起，針對造訪觀光客和登山客制定多條新規定，希望減少包含「彈丸登山」、破壞當地自然生態等登山亂象。然而，新規上路後各種亂象卻仍層出不窮，讓鄰近富士山的2個地方政府決定加重打壓亂象力度，其中靜岡縣有意從明年起向登山客徵收最多5000日圓（約新台幣1066元）的入山費。

    綜合日媒報導，富士山一共開放4條登山步道，屬於山梨縣轄內的為「吉田口」，約有6成登山客會從此處進出；另外3條則位在靜岡縣境內，分別是「富士宮口」、「御殿場口」及「須走口」。報導指出，由於發生大量登山客採取短時間攻頂的「彈丸登山」，結果發生受傷或遇難等事故，讓2縣地方政府為此祭出多種應對措施。

    山梨縣政府鑒於國內外登山客持續增加，為解決登山步道人潮擁擠的情況，從今年7月1日夏季登山季起，採取限制單日登山上限人數4000人，並向每位登山客開徵2000日圓（約新台幣426元）的「通行費」等管制措施。但靜岡縣政府並未祭出管制措施，與山梨縣之間的政策差異成為課題，讓靜岡縣政府持續針對相關管制措施進行檢討。

    報導指出，靜岡縣政府目前規劃在轄內3條登山步道入口的5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）處設置閘門等，其中登山客最多的富士宮口，則將從當天下午4點到隔天清晨3點止禁止通行。不僅如此，靜岡縣還有意廢除目前現行對登山客開徵非強制性的每人1000日圓（約新台幣213元）入山管理費。

    相關人士透露，靜岡縣政府打算統一開徵新的入山管理費金額，目前正共有3個研擬開徵的政策方案，分別是每人3000日圓、4000日圓及5000日圓。靜岡縣政府則表示，將向轄內地方政府及相關團體說明目前檢討狀況與具體開徵金額，預計2025年2月在縣議會提出條例草案，希望能從下一次的夏天登山季開始實施新的相關管制措施。

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