遭中共發布全球紅色通緝 沈伯洋帶女兒出門遭「突襲」！

沈伯洋遭藍白粉騷擾。（圖翻攝自沈伯洋臉書）

遭中共在全球發布「紅色通緝」的民進黨立委沈伯洋，今天（7日）帶著女兒出門突然遇到藍白粉衝上前騷擾，不斷跳針質問沈伯洋為何要跟中國共產黨作對？還說他被通緝是活該，讓沈伯洋忍不住慨歎，仇恨已經掩蓋了良知。

沈伯洋傍晚在臉書發文，今天他帶女兒去國家音樂廳，「表演結束之後，我牽著女兒，散步去騎腳踏車，突然一位男士從側邊走上來，用手機手電筒強光照著我和女兒（後來知道他在錄影），並開始問我：你為什麼做網軍？你為什麼說中國全球追捕？你不知道自己做什麼壞事嗎？你知道你在台灣也很危險嗎？」

「我反問他消息哪來的，他完全無法回答，我跟他說，那請他去問習近平為何要追捕我。他最後跟我說，他寧願相信共產黨，也不會相信我講的，被通緝是我活該」。說到這邊，沈伯洋慨歎，「國民黨跟共產黨，一天到晚散播謠言，最後就是這樣。當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗。」

貼文發出不到一小時，就有上萬人表達關心，「辛苦了，請注意安全，多保重」、「這種人真的欠警察抓」、「希望撲馬女兒沒有被嚇到」、「不要小看這一類人，早就選擇性閱聽到認知都相反了。他們眼中的壞蛋名單跟國臺辦的追緝名單幾乎一樣，卻認為自己真正愛臺灣，根本認知已經錯亂到神經病的程度」、「這種把家人捲入的惡意故意的惡」、「這種人只敢在台灣叫囂，值得滾去當中國人」。

