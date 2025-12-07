「破壞國際秩序就是你們！」 日本大咖媒體人嗆爆中國

日本知名媒體人櫻井良子。（資料照）

中日關係急遽惡化，日本知名媒體人櫻井良子今天（7日）跳出來嗆爆中國，直言中國口口聲聲對外宣稱是維護國際秩序者，但想要粗暴改變現狀的根本就是中國自己！

櫻井良子今天在日本晨間政論節目《日曜報道》上表示，把過去中國的放話逐條來審視，可以發現荒謬到讓人想笑，邏輯上根本破綻百出，隨便抓一個點都能夠吐槽。例如聯合國憲章的「敵國條款」，早在30年前就名存實亡；再來是《舊金山和約》，按照中國邏輯，該合約非法又無效，但問題是日本正式放棄台灣主權就是依照該條約，假設該條約像中國所說的無效，那台灣的主權現在到底歸誰？

櫻井良子接著說，最近有不少人半開玩笑稱照中國所言，台灣現在其實還是日本的，而這種調侃恰巧證明中國現在對日本發動的外交攻勢，不論從國際法還是條約內容來看，都是自相矛盾，完全經不起檢驗。

櫻井良子直言，大家應該一個一個去仔細拆解中國的說詞，明確告訴國際社會「中國就是在亂掰」！中國現在老是向美國喊話「我們要共同維護戰後國際秩序，我們才是戰後體制的保護者」，但事實是，真正想要推翻戰後國際秩序、改變現狀的頭號問題人物，根本就是中國自己，隨便舉個例子都能清楚證明！

