為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「破壞國際秩序就是你們！」 日本大咖媒體人嗆爆中國

    2025/12/07 19:55 即時新聞／綜合報導
    日本知名媒體人櫻井良子。（資料照）

    日本知名媒體人櫻井良子。（資料照）

    中日關係急遽惡化，日本知名媒體人櫻井良子今天（7日）跳出來嗆爆中國，直言中國口口聲聲對外宣稱是維護國際秩序者，但想要粗暴改變現狀的根本就是中國自己！

    櫻井良子今天在日本晨間政論節目《日曜報道》上表示，把過去中國的放話逐條來審視，可以發現荒謬到讓人想笑，邏輯上根本破綻百出，隨便抓一個點都能夠吐槽。例如聯合國憲章的「敵國條款」，早在30年前就名存實亡；再來是《舊金山和約》，按照中國邏輯，該合約非法又無效，但問題是日本正式放棄台灣主權就是依照該條約，假設該條約像中國所說的無效，那台灣的主權現在到底歸誰？

    櫻井良子接著說，最近有不少人半開玩笑稱照中國所言，台灣現在其實還是日本的，而這種調侃恰巧證明中國現在對日本發動的外交攻勢，不論從國際法還是條約內容來看，都是自相矛盾，完全經不起檢驗。

    櫻井良子直言，大家應該一個一個去仔細拆解中國的說詞，明確告訴國際社會「中國就是在亂掰」！中國現在老是向美國喊話「我們要共同維護戰後國際秩序，我們才是戰後體制的保護者」，但事實是，真正想要推翻戰後國際秩序、改變現狀的頭號問題人物，根本就是中國自己，隨便舉個例子都能清楚證明！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播