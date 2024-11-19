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    川普將親臨SpaceX星艦發射！火星殖民計畫再添重量級支持

    10月13日，SpaceX在德州使用被稱為「筷子」的機械手臂，成功回收第一節超重型助推火箭。（美聯社）

    10月13日，SpaceX在德州使用被稱為「筷子」的機械手臂，成功回收第一節超重型助推火箭。（美聯社）

    2024/11/19 16:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科技富豪馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX新一代太空飛行器「星艦」（Starship），預計於19日進行第六次測試飛行。據外媒報導，美國總統當選人川普將親赴德州博卡奇卡（Boca Chica）的星際基地觀禮，見證該公司第二次嘗試以發射塔機械臂「筷子」，捕捉下降的推進器。

    法新社報導，這次發射距上次成功捕捉僅一個多月，SpaceX藉此再次展現，其在可重複使用火箭技術上的領先地位。川普在勝選演說中提及這項成就時表示：「這是令人驚豔的壯舉！」

    根據美國聯邦航空總署（FAA）的通知，發射窗口將於當地時間下午4點（台灣時間20日清晨5點）開啟，期間對空域實施飛行限制，顯示川普親臨的可能性甚高。此外，川普位於佛州住所周邊的飛行限制也將同步解除。

    馬斯克與川普之間的關係持續升溫，自川普勝選後，馬斯克多次陪同出席國際會議與活動，包括與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）會談，甚至共同觀看「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事。

    此次川普專程前往觀禮，進一步凸顯這對億萬富翁之間的聯繫。然而，馬斯克日前透過社群平台X分享與工程師討論的音檔透露，星艦上次捕捉推進器時險些失敗，僅差一秒便可能釀成災難。此次測試將驗證該技術是否具穩定性，並鞏固SpaceX在太空探索領域的聲望。

    這次測試將是星艦測試飛行間隔最短的一次，這枚閃亮的不銹鋼巨型火箭，承載著馬斯克推動火星殖民，與人類多星球生存願景的核心任務。美國航太總署（NASA）也計劃在未來數年內，利用星艦的特殊版本，於「阿提米絲計畫」（Artemis Program）中將太空人送往月球。

    馬斯克因積極支持川普的競選活動聲勢看漲，不僅捐贈鉅額資金，還被任命為新設立的「政府效率部門」（DOGE）聯合負責人，該部門名稱明顯影射其推廣的加密貨幣Dogecoin。這引發外界對潛在利益衝突的質疑，尤其是他在政府政策與SpaceX業務之間的角色定位。

    法新社指出，SpaceX曾批評美國政府繁瑣的發射許可流程，指責環評審查程序不合理，導致延誤。此次測試的成敗不僅關乎技術突破，更攸關SpaceX在全球太空競賽中的地位，以及馬斯克與川普合作前景的發展。

    美國總統當選人川普16日在紐約麥迪遜廣場花園，觀看UFC比賽期間與馬斯克（右）交談。（路透）

    美國總統當選人川普16日在紐約麥迪遜廣場花園，觀看UFC比賽期間與馬斯克（右）交談。（路透）

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