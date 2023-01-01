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    大魔王「XBB.1.5」狂襲美國 比例高達40％成頭號毒株

    Omicron亞變種XBB已躍居美國主流毒株。示意圖。（法新社）

    Omicron亞變種XBB已躍居美國主流毒株。示意圖。（法新社）

    2023/01/01 14:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）突變病毒株仍不斷演化，據稱是目前「免疫力逃脫能力」（Antibody evasion）最強的Omicron亞型毒株XBB.1.1.5，來勢洶洶，迅速成為美國頭號流行毒株。

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）12月30日通報，截至12月31日當週，XBB.1.5已經占全美確診總數的44.1％，比12月24日當週的21.7％翻了一倍之多，恐怕將在這個冬天再掀起一波感染潮。

    XBB是Omicron亞型變異株BA.2的分支，8月在印度首次被發現，之後迅速傳播，很快成為新加坡、馬來西亞等國主要流行株。此後，XBB突變株逐漸演變成2個亞分支，包括XBB.1和XBB.1.5。

    研究指出，XBB致病力並未明顯增強，但由於毒株突變能更易與人體細胞受體結合，XBB.1.5免疫逃逸能力更高。

    最新研究顯示，XBB.1.5的致病力並未明顯增強，與BA.2.75類似或更低。然而，其關鍵突變F486P能更易與人體細胞結合，更容易感染人。除追加劑的效力也有所降低此外，雷傑納榮（Regeneron）和禮來（Eli Lilly）兩家藥廠現有的單株抗體已對XBB無效，但針對保守靶點的小分子藥物仍保持療效。

    XBB患者最常報告的症狀，與其他Omicron變種相似，包括：咳嗽、發冷、發燒、喉嚨痛、腹瀉、身體疼痛、極度疲勞、嗅覺和味覺喪失等。

    美國傳染病學專家佛奇（Anthony Fauci）11月間指出，以最初變異株和亞型變異株BA.4、BA.5為預防目標的更新版疫苗追加劑，對XBB仍具「一些防護力，但沒有最佳防護效果」。

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