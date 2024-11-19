為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國南加大火箭破世界紀錄 業餘火箭「餘震二號」衝上143公里高空

    從太空拍攝的照片，南加大火箭推進實驗室的「餘震二號」（Aftershock II）USCRPL的火箭鼻錐指向月球，橫越地球的地平線。（圖取自USCRPL專頁）

    從太空拍攝的照片，南加大火箭推進實驗室的「餘震二號」（Aftershock II）USCRPL的火箭鼻錐指向月球，橫越地球的地平線。（圖取自USCRPL專頁）

    2024/11/19 16:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國南加州大學（USC）火箭實驗室再創佳績！該校學生研發的「餘震二號」（Aftershock II）火箭，於上月成功飛抵地表上空143.38公里處，不僅刷新2004年的業餘火箭紀錄，更創下多項工程技術突破。

    太空科技網站「Space.com」報導，這支由南加大火箭推進實驗室（USC Rocket Propulsion Lab, USCRPL）研製的火箭，高4公尺、重150公斤，於10月24日在內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert）順利升空。飛行過程中，最高時速達每小時5797公里，刷新該實驗室2019年創下的紀錄。

    該實驗室執行工程師、機械工程系學生克雷默（Ryan Kraemer）表示：「這次成功代表多項工程突破，『餘震二號』搭載了學生研製的最強固態推進器，也是業餘火箭界最強的複合材料外殼推進器。」

    為挑戰極限，團隊在多項關鍵技術上實現突破。克雷默解釋：「在超音速飛行時的熱防護是業界級的挑戰。我們研發的防護塗料系統完美發揮作用，讓火箭得以大致完整返回。此外，我們也將尾翼的碳纖維邊緣升級為鈦合金材質，不僅避免磨損，更在高溫飛行中因鈦金屬氧化而泛藍，證實火箭確實承受了極端環境考驗。」

    值得一提的是，該實驗室早在2019年就創下里程碑，其「旅行者四號」（Traveler IV）火箭飛越卡門線（海拔100公里，普遍被視為太空邊界），是全球首支突破太空的學生火箭。當時該火箭飛抵103.6公里高空，最高時速達5449公里。

    此次「餘震二號」的飛行數據已經過實驗室白皮書驗證，確認打破了「民間太空探索團隊」（Civilian Space Exploration Team）2004年創下的115.82公里高空紀錄。

    「餘震二號」火箭在10月20日發射前的畫面。（圖取自USCRPL專頁）

    「餘震二號」火箭在10月20日發射前的畫面。（圖取自USCRPL專頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    好幸運！ 他在加州目睹SpaceX火箭劃過夜空
    2024/03/19 16:25

    好幸運！ 他在加州目睹SpaceX火箭劃過夜空
    美軍預測！中國長征火箭8日至9日墜落 今晚明晨再通過台灣
    2021/05/05 22:25

    美軍預測！中國長征火箭8日至9日墜落 今晚明晨再通過台灣
    impression

    壹起飛集團厚實營建底蘊 多角化經營與服務口碑增添品牌力
    16日發射火箭！NASA「露西任務」探測太陽系「時間膠囊」
    2021/10/15 23:13

    16日發射火箭！NASA「露西任務」探測太陽系「時間膠囊」
    impression

    豪華大器 Mercedes-Benz V 250 d AVANTGARDE 滿足各式旅…
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播