美國南加大火箭破世界紀錄 業餘火箭「餘震二號」衝上143公里高空

從太空拍攝的照片，南加大火箭推進實驗室的「餘震二號」（Aftershock II）USCRPL的火箭鼻錐指向月球，橫越地球的地平線。（圖取自USCRPL專頁）

2024/11/19 16:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國南加州大學（USC）火箭實驗室再創佳績！該校學生研發的「餘震二號」（Aftershock II）火箭，於上月成功飛抵地表上空143.38公里處，不僅刷新2004年的業餘火箭紀錄，更創下多項工程技術突破。

太空科技網站「Space.com」報導，這支由南加大火箭推進實驗室（USC Rocket Propulsion Lab, USCRPL）研製的火箭，高4公尺、重150公斤，於10月24日在內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert）順利升空。飛行過程中，最高時速達每小時5797公里，刷新該實驗室2019年創下的紀錄。

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該實驗室執行工程師、機械工程系學生克雷默（Ryan Kraemer）表示：「這次成功代表多項工程突破，『餘震二號』搭載了學生研製的最強固態推進器，也是業餘火箭界最強的複合材料外殼推進器。」

為挑戰極限，團隊在多項關鍵技術上實現突破。克雷默解釋：「在超音速飛行時的熱防護是業界級的挑戰。我們研發的防護塗料系統完美發揮作用，讓火箭得以大致完整返回。此外，我們也將尾翼的碳纖維邊緣升級為鈦合金材質，不僅避免磨損，更在高溫飛行中因鈦金屬氧化而泛藍，證實火箭確實承受了極端環境考驗。」

值得一提的是，該實驗室早在2019年就創下里程碑，其「旅行者四號」（Traveler IV）火箭飛越卡門線（海拔100公里，普遍被視為太空邊界），是全球首支突破太空的學生火箭。當時該火箭飛抵103.6公里高空，最高時速達5449公里。

此次「餘震二號」的飛行數據已經過實驗室白皮書驗證，確認打破了「民間太空探索團隊」（Civilian Space Exploration Team）2004年創下的115.82公里高空紀錄。

「餘震二號」火箭在10月20日發射前的畫面。（圖取自USCRPL專頁）

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