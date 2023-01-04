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    歐盟捐疫苗善意被踐踏 中國網民批「用心不良」

    歐盟釋出願意免費提供mRNA疫苗，助中國對抗武肺疫情的訊息，有中國網友批評歐盟的提議「用心不良」、「要讓中國丟臉」；有人則反駁，上述說法是「有被迫害妄想症」。 （美聯社）

    歐盟釋出願意免費提供mRNA疫苗，助中國對抗武肺疫情的訊息，有中國網友批評歐盟的提議「用心不良」、「要讓中國丟臉」；有人則反駁，上述說法是「有被迫害妄想症」。 （美聯社）

    2023/01/04 11:03

    〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟釋出願意免費提供mRNA疫苗，助中國對抗武肺疫情的訊息，中國外交部發言人毛寧稱，「中國疫苗接種率不斷提高，總體（疫苗）供應充足」，間接婉拒了歐盟的好意。中國網友對毛寧的回應出現兩極化反應，有人與官方同一立場，認為歐盟的提議「用心不良」、「要讓中國丟臉」；有人則反駁，上述說法是「被迫害妄想症」。

    浙江網友「落月飛花風吹雪」稱：「歐盟明知中國自己的疫苗充足夠用，故意提出幫助中國，企圖站在道義的制高點上兩難中國，用心不良。西方想使壞，我早就看出來了！」另有中國網友則是質疑，歐盟此舉是「黃鼠狼給雞拜年，不安好心，趁著中國疫情海嘯，提出疫苗增援，讓中國丟臉」。

    一名名叫莎pink的江西網友也抱持敵視歐盟的姿態說：「西方真正好的東西會想方設法阻止中國獲得，參考芯片！西方真正有害的東西會想方設法輸出給中國，參考鴉片！」但一名北京網友Iqzmn1則反駁：「你這是被迫害妄想症！」

    法廣評4日發出評論指出，上述反應應是誅心之論，歐盟希望向中國贈送全球公認的高效疫苗，要不要在中國，不存在佔領制高點的問題；至於所謂歐盟明知中國疫苗充足的說法，西方國家輿論普遍的看法是，中國的疫苗效力弱，而且完整接種不足，尤其對老年人群的完整接種不夠。

    針對歐盟的提議，有些中國網友則抱持務實、寬容、比較科學的態度的反應，並對中國政府一口拒絕很不以為然。江蘇網友練霓裳就質疑：「能否給老百姓一個自己選擇的權利？」 北京網友WA564321表示：「為何不用效果明顯好的疫苗呢？為何不聽聽民眾的聲音？」另1位北京網友鳳凰二手玫瑰則說：「專家說話混種疫苗最好，所以還是希望有多種疫苗可選，不管是哪國的疫苗，只要經過檢驗合格的，都可以使用。」

    香港大學醫學院教授金冬雁1月2日受訪時也呼籲中國政府，儘快批准mRNA疫苗及針對Omicron的新一代疫苗，將人類科學智慧的結晶轉化為保護生命保護健康的實際武器。

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