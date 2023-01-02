反制中國 共同社：美印太司令部指揮權擬部分移交駐日美軍

2020年8月間，美國航艦「雷根號」、油彈補給艦「約翰艾利克森號」和日本海自「村雨級」護衛艦「雷號」，在沖繩南方海域進行補給訓練。（圖取自美軍太平洋艦隊臉書）

2023/01/02 22:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國正在太平洋挑戰美軍，試圖突破第一道島鏈，美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）的責任越發吃重。據日本《共同社》2日報導，美軍為了加強與日本自衛隊的新合作機制，正探討將總部位於夏威夷的印太司令部，部分指揮權移交東京橫田基地的駐日美軍司令部。

報導引述消息人士說法稱，日本首相岸田文雄本月訪美與美國總統拜登會談計劃，如果成事，相信美軍與日本自衛隊加強合作將成為議題。

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日本政府上月前通過《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》與《防衛力整備計畫》等3份重要國防文件，其中《國家防衛戰略》提出，創建指揮陸海空自衛隊的統合司令部。

目前的駐日美軍是由美國太平洋空軍下屬的第五航空隊（Fifth Air Force；5 AF）領導，負責與日方進行事務性協調，而作戰指揮權則屬印太司令部。

《共同社》引述日美關係消息人士指，印太司令部只向駐日美軍賦予指揮權，做法並不現實。

美國印太司令部最初於1947年1月1日成立，當時稱為遠東司令部；1957年改為太平洋司令部，是美國歷史最悠久、規模最大的聯合司令部。1976年，太平洋司令部的職責範圍進一步擴大到非洲東海岸，曾達到地球表面的50%以上，之後幾經變遷。

2018年5月30日，美國太平洋司令部更名為美國印太司令部。下轄的武裝力量包括：太平洋艦隊、太平洋空軍、太平洋陸戰隊、太平洋陸軍和太平洋特種部隊。

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