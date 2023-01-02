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    美大學公布2023年應被封殺字詞清單 GOAT登榜首

    美國密西根州蘇必略湖州立大學公布2023年應被封殺字詞清單，GOAT名列第一。示意圖。（美聯社檔案照）

    美國密西根州蘇必略湖州立大學公布2023年應被封殺字詞清單，GOAT名列第一。示意圖。（美聯社檔案照）

    2023/01/02 18:48

    〔中央社〕美國密西根州蘇必略湖州立大學公布2023年應被封殺字詞清單，其中以英文Greatest of All Time（史上最棒）字頭組成的GOAT（正好也有「山羊」之意）名列第一。

    美國全國公共電台（NPR）報導，蘇必略湖州立大學（Lake Superior State University）依照往年慣例，列出10個遭「濫用、過度使用」甚至「毫無用處」的字詞。

    以下為2023年應被封殺字詞清單：GOAT、Inflection point（拐點）、Quiet quitting（無聲辭職）、Gaslighting（直譯為煤氣燈效應，後衍生為情感操控之意）、Moving forward（向前進）、Amazing（驚人的）、Does that make sense?（你明白了嗎？）、Irregardless（不管）、Absolutely（完全地）、It is what it is（就是這樣，不然怎樣）。

    今年有1500多件來自全美甚至遠從紐西蘭、納米比亞的提案，評審從中選出以英文Greatest of All Time字頭組成的GOAT當榜首。

    提名人和校方認為這個詞讓人反感的原因有二。第一，英文Greatest of All Time是「前無古人，後無來者」等級的棒，但這本身就是不可能的，因為無人能預測未來會不會有更棒的人出現？二來，這個頭銜給得實在太頻繁了。

    美國全國公共電台自我檢討說，確實，它們2022年就給了至少17人GOAT的頭銜，足球界就有3人，包括比利（Pele）、梅西（Lionel Messi）以及馬拉度納（Diego Maradona）；網球界則包括小威廉絲（Serena Williams）、費德瑞（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）以及納達爾（Rafael Nadal）；美國職籃NBA也有喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（Lebron James）以及羅素（Bill Russell）。

    而今年清單另有些字詞是遭過度使用，以至於脫離了字面意思，amazing就是一例。提名封殺這個字的人認為，amazing如今不再有著「讓人眼花繚亂」或「令人敬畏」的意涵。

    提名人說：「並非事事都很amazing，事實上，大家如果仔細想想，真正amazing事少之又少。」

    在更嚴肅的例子中，有些人則是擔心gaslighting一字被濫用，有損這個字在形容特定危險心理操縱的強度。

    Gaslighting直譯為煤氣燈，口語則寬泛地定義為操縱某人以使他們質疑自己。根據維基百科，這個詞源自1944年電影「煤氣燈下」（Gaslight）片名，而當Gaslighting獲辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）選為2022年年度字詞時，字義的查詢量暴增了1700%以上。

    自1976年首度發布清單以來，蘇必略湖州立大學收到了數萬件提名，並已將數百個字詞列入應被封殺清單。

    這份清單上字詞，往往是某個特定時刻常出現的字詞，例如2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始後很常出現的in these uncertain times（在這不確定的時期）就是一例。

    清單也常見到語言學常犯的錯誤，例如贅詞exact same（完全相同）以及completely empty（完全空了）；或過於冗長的字詞，例如at this point in time（此時此刻），1976年提名這個字詞的人曾問道，為什麼不直接說「現在」或「今天」就好了？

    歷年的清單也包括真的很令人反感的詞句。1982年，一位母親鼓勵封殺retarded（白癡、腦殘）一詞，她寫道，她的女兒有精神障礙，但「在適當的刺激下…（她的）學習和理解能力高出我們的認知」。

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