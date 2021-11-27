使用量飆升110倍！「NFT」獲選柯林斯詞典2021年度詞彙

柯林斯詞典（Collins Dictionary）將「NFT（非同質化代幣）」選為2021年度代表詞彙。（路透）

2021/11/27 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕2021年即將進入最後一個月，牛津「競牌」的柯林斯詞典（Collins Dictionary）在本月24日將「NFT（non-fungible token，非同質化代幣）」列為2021年的代表年度詞彙。

綜合外媒報導，柯林斯詞典日前公布2021年的年度詞彙為「NFT」，它的使用量今年成長了110倍，而同時被提名的詞彙還包括「crypto（加密貨幣簡稱）」和「cheugy（老土、過氣的事物）」。

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據報導，柯林斯詞典將「NFT」解釋為「一種基於區塊鏈的獨特數位認證，用於紀錄藝術品或收藏品等資產的所有權」，源自美國數位藝術家「Beeple」溫克曼（Mike Winkelmann）今年3月創作一幅歷時13年、用5000張獨立影像所組合而成的拼貼畫，這張畫最終以6934萬美元（約新台幣19.6億元）賣出。

報導指出，柯林斯學習（Collins Learning）總經理比克羅夫特（Alex Beecroft）說，「NFT」似乎無所不在，從藝術領域到金融領域，並且在畫廊、拍賣會還有社交平台都有它的身影。他補充，「但NFT是否會產生持久的影響，仍有待觀察」。

報導也指出，英國牛津大學所出版的牛津英語詞典（Oxford English Dictionary）近日則是選擇了「vax（疫苗）」作為2021年度詞彙，因為人們在今年9月接種疫苗的量，是去年同時期的72倍。

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