重慶包工頭扳倒中國最貪法官 獲判無罪擬求國賠

中國新聞週刊近日報導，48歲的重慶萬州包工頭易真武（中）因側錄貪腐法官張家慧打麻將的影片而扳倒她，保釋11個月後終獲判無罪；易真武的委任律師說，後續考慮提國家賠償。（翻攝中媒財新網）

2022/12/31 15:29

〔中央社〕中國新聞週刊近日報導，48歲的重慶萬州包工頭易真武因側錄貪腐法官張家慧打麻將的影片而扳倒她，保釋11個月後終獲判無罪；易真武的委任律師說，後續考慮提國家賠償。

張家慧是海南省高級人民法院前副院長，她的丈夫劉遠生與易真武因工程款爭議槓上，這個來自重慶的包工頭於是側錄了張家慧打麻將的影片。

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張家慧與劉遠生因此控告易真武敲詐勒索，卻也使得張家慧打麻將和夫婦私下對話的影片曝光，導致張家慧和劉遠生陷入「被舉報百億資產」的醜聞。

陸媒曾報導，「中國法院系統史上最富有法官」張家慧坐擁資產人民幣（下同）200億元（約新台幣880億元），經紀監委與公安調查張、劉二人貪腐屬實，張家慧因此被免職並開除黨籍，同時獲判有期徒刑18年。

易真武則因涉嫌敲詐勒索罪被刑事拘留長達1325天，直到今年元月29日才保釋。

重慶市萬州區法院本月28日上午以公訴機關指控「證據不足」，一審裁定易真武無罪。

易真武的委任律師任建宇透露，雖宣判無罪，但易真武深覺被這個案子耗了4年多，自己的人生給毀了，目前正等待判決生效，並考慮申請國家賠償。

任建宇指出，易真武主觀上不具有非法佔有目的，客觀上沒有實施脅迫行為，不構成敲詐勒索罪，這只是一起普通的經濟糾紛。

他說，何況當時劉遠生向易真武轉帳完成最後一筆錢並要求易真武寫下保證書後，不到1小時內趕到派出所提交長達數頁的報案書，「就是做了個圈套」，易真武應當無罪。

易真武也堅稱，錄影錄音只是一種手段，目的是找劉遠生要回合約敲定該給的錢。

任建宇說，易真武保釋近一年的期間比較壓抑，因法院沒宣判無罪前，他還背負著被告人的身分，承受異樣的眼光。

據萬州區法院的判決，易真武因要求增加勞務工程款的主張未得到劉遠生認可，以向社會公布所偷錄關於劉遠生及他前妻不當言行的影片相脅迫，意圖迫使劉遠生同意增加勞務工程款，應認定為脅迫行為。

法院另指出，但是敲詐勒索罪成立，還須易真武主觀上具非法佔有他人財物的目的，而檢察機關舉示的證據不足以證實此點。

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