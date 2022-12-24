澳洲偷情告回台灣 法官：「不便利審理」駁回

台中高分院均裁定駁回。（資料照）

2022/12/24 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣黃姓男子、趙姓女子十三年前結婚後移居澳洲，黃男卻發現妻子趙女，在澳洲與來自台灣的鄭姓男子疑似偷情，黃男竟千里迢迢從澳洲跑到彰化地院，控告二人並索賠二百萬元，彰化地院與台中高分院認為，此案縱使由彰化地院管轄審理，但到澳洲調查證據等程序，徒增法院與納稅人花費與負擔，浪費司法資源，應由澳洲法院審理比較妥當，以「不便利法庭之原則」、「以原就被原則」拒絕管轄（審理），裁定駁回黃男之訴。

判決書指出，黃男認為趙女的戶籍地是彰化縣，而到彰化地院提告主張，他與趙女婚後同住澳洲，趙女卻於二○一九年，與來自台灣的鄭男疑有曖昧，包括親密牽手、躺在床上合照、一起出遊、互傳「我們一起睡覺」、「我也愛你」訊息，趙女甚至傳「性教學影片」給鄭男，兩人應賠償二百萬元。

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趙女與鄭男則越洋向法院聲明說，他們並無偷情，且定居澳洲已久，台灣的法院沒有管轄權。

彰化地院認為，此案牽涉「國際裁判管轄權」，應就法庭地、訴訟是否方便等做整體衡量，如果對當事人不公平、不能迅速裁判，應否定我國（法院）具有的「國際裁判管轄權」。

長期住澳洲 應由澳洲管轄

彰化地院指出，三人都有我國國籍，但黃男、趙女在台灣結婚後，長期居住澳洲，趙女已取得澳洲國籍，鄭男也是從二○一七年起就居住澳洲，台灣戶政機關已註記「遷出國外」，且依照民事訴訟法「以原就被原則」，被告趙女、鄭男住澳洲，應由澳洲法院管轄，我國（法院）並無管轄權。

彰化地院並列舉「不便利法庭之原則」，如果對被告造成不便時，受訴法院得拒絕管轄，縱使彰化地院有管轄權，但到澳洲調查證據、公文往返等事倍功半，趙女、鄭男難以出庭，妨害兩人「訴訟防禦權」，法院還會因審理此案而延誤其他案件訴訟，對法院與納稅人造成不必要花費與負擔，對趙女與鄭男，是「不便利法庭」，彰化地院拒絕管轄，裁定駁回黃男之訴。黃男提抗告，台中高分院見解相同也駁回。

彰化地院與台中高分院以「不便利法庭之原則」等理由，拒絕管轄審理，駁回黃男的索賠之訴。（示意圖）

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