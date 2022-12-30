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    首頁　>　社會

    法官不給易科罰金 今年2938人酒駕被關破紀錄

    新竹地檢署自今年元月起，對判處有期徒刑6月以下確定的未肇事酒駕執行案件，從嚴審核個案得否易科罰金，總計已發監酒駕受刑人共428人。 （記者廖雪茹攝）

    新竹地檢署自今年元月起，對判處有期徒刑6月以下確定的未肇事酒駕執行案件，從嚴審核個案得否易科罰金，總計已發監酒駕受刑人共428人。 （記者廖雪茹攝）

    2022/12/30 05:30

    〔記者廖雪茹、吳政峰／綜合報導〕政府「嚴懲酒駕」，為避免憾事重演，自今年元月起，對判處有期徒刑六月以下確定的未肇事酒駕案，從嚴審核個案得否易科罰金，統計至十一月，全國不准易科罰金的人數高達二九三八人，比去年同期五三九人增加五倍；其中新竹地檢署發監的酒駕受刑人就有四百廿八人；檢方指出，年關將至，尾牙應酬多，為遏止酒駕歪風，對於心存僥倖一再觸法之徒，絕不寬貸。

    新竹地檢署發監人數甚多

    法務部與高檢署過去針對酒駕行為，採五年內三犯就得入監的政策，也就是檢方收到酒駕可易科罰金（六月以下）案，前兩次准許被告罰錢，第三次就會改為發監執行，即俗稱的「三振條款」，為約定俗成的慣例，不具強制力。

    三振條款取消 依個案認定

    但從今年元月起，行政院長蘇貞昌與法務部長蔡清祥下達「酒駕零容忍、嚴審酒駕犯」政策，檢察機關的執行標準趨於嚴格，並取消三振條款，改依個案事實認定；法務部與高檢署目前採酒駕強力執法，只要三犯，不論相隔多久，原則上都應發監，拉高易科罰金的門檻，以維持法秩序；此外，在監執行的酒駕犯，矯正機關也嚴格審核其假釋要件，降低出監後再犯的機率。因此光今年元月到十一月，全國判刑六個月以下，不准易科罰金的人數就高達二九三八人，比去年同期的五三九人增加五倍；在監執行人數八七三二人，也比去年同期的六七三六人高出許多。

    新竹檢方表示，酒駕影響無辜用路人身家安全，國人早已深惡痛絕，刑法第一八五條之三於今年一月卅日修正通過施行，加重酒駕行為刑度，酒駕初犯達到吐氣酒精濃度○．二五毫克、血液濃度達○．○五％以上，刑度從二年以下、得併科廿萬元以下罰金，提高為三年以下、卅萬元以下罰金。

    新竹地檢署對於此一攸關民眾生命、身體、財產安全的犯罪行為，持續從嚴審核准否易科罰金，統計自今年元月起，對判處有期徒刑六月以下確定的未肇事酒駕執行案件，已發監酒駕受刑人共四百廿八人，有的是酒駕初犯，但情節嚴重、惡性重大，或五年內酒駕累犯三次等。

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