放了170年！波羅的海發現19世紀沈船 內部裝滿未開封香檳和礦泉水

近日在波羅的海深處發現一艘19世紀的沉船，裡面竟裝滿了幾箱未開封的香檳、礦泉水。（美聯社）

2024/08/02 12:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕海底古老沈船一直是潛水團隊致力搜索的目標，近日在波羅的海深處發現一艘19世紀的沉船，裡面竟裝滿了幾箱未開封的香檳、礦泉水，當中的礦泉水品牌至今仍在生產，令人感到不可思議。

綜合外媒報導，波羅的海科技潛水隊隊長斯塔楚拉 （Tomasz Stachura）表示，近日在瑞典外海發現一艘19世紀的沉船，沉船堆滿了成箱的香檳、礦泉水和瓷器，已經拍過數千張沈船照的塔楚拉表示：「我從事潛水了40年，經常發現一兩瓶......但發現一艘載有如此多貨物的沉船，這對我來說是第一次。」

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其中他們發現礦泉水印有Selters商標，這是德國天然礦泉水品牌，至今仍在生產，因其黑森州水井出產的礦泉水有高濃度的碳酸氫鈉而被稱為天然蘇打水，在19世紀時通常只在皇家餐桌上出現，還被認為具有健康功效。

根據商標形狀，證實這批貨物是在1850年至1867年間生產的，甚至連裝瓶的陶器廠也還在，至於是否要帶這些礦泉水出水，斯塔楚拉表示，由於行政限制，從船上提取氣泡可能需要一些時間，「它已經在那裡放了170年了，所以就讓它再放1年吧，這樣我們就有時間更好地為取出做準備。」

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