2學者申請轉任法官 司法院對外徵求意見

司法院啟動學者轉任法官遴選。（記者吳政峰攝）

2022/12/30 13:08

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院與考試院今年首度辦理學者轉任法官相關事項，共有2名學者通過「未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試」，取得可以服公職的身分，進入第二階段遴選。司法院日前公布2名學者的學、經歷，並對外公開徵求意見，期限至2023年1月31日止。

司法院公告的兩名學者分為亞洲大學教授謝如蘭與中興大學專案助理教授蘇義淵，兩人均曾在實務界與學界服務過。謝如蘭曾任中央研究院研究助理、香港上海匯豐銀行法務專員、德國Rödl&Partner國際會計法律事務所法務專員、亞洲大學教授；蘇義淵曾任林辰彥律師事務所法務助理、康舒科技股份有限公司法務管理師、麗臺科技股份有限公司法務管理師、興國管理學院助理教授（104年重組更名為中信金融管理學院）、北海道大學法學研究科準教授、國家安全會議研究員、中興大學專任助理教授。

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2名學者的專長分為稅法與環境法，申請轉任普通法院法官，司法院除了對外徵求意見，還會發函給2人曾服務過的機關，詢問其表現與工作態度；同時，2名學者提供法律專門著作，司法院也將同步啟動書類審查。

徵詢意見與書審階段完成後，司法院法官遴選委員會預計今年4月進行面談，同一時間也將辦理15名律師轉任法官的口試，通過遴選者，不論是學者或律師轉任法官，均於7月一同進入為期75週的受訓階段，其中55週是在各法院學習站進行實務演練，完成訓練後，再於後年12月進行最後一關的遴選，合格者就能成為法官。

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