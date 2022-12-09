前法官與富商往來涉違失 逃過懲戒理由曝光

前法官顏南全被控與富商翁茂鍾（見圖）有不當接觸。（資料照）

2022/12/09 17:24

〔記者吳政峰／台北報導〕懲戒法院職務法庭認定最高法院前法官顏南全（2015年退休）在職時，收受佳和集團負責人翁茂鍾餽贈襯衫、告知翁茂鍾其公司「怡華」的案件訴訟訊息、請託翁關說其子兵役分發事宜等行為確有違失，但超過舊公務員懲戒法的追懲時效，判決免議；至於兩人餐敘，因無法證明有討論案件的事實，不受懲戒。

職務法庭指出，2001年5月30日，顏南全知悉翁茂鍾或其經營的怡華公司已有或將來可能涉訟，卻接受翁致贈襯衫及禮品，並告知翁案件進度，甚至向翁請託其兒子的兵役分發事宜，已足以降低他人對法官的敬意，導致公眾對法官失去信心，損及司法信賴，違反法官守則第1點「法官應保有高尚品格，謹言慎行、廉潔自持，避免不當或易被認為不當的行為」、法官社交及理財自律事項第1點「法官不得與案件繫屬中之當事人、關係人及其代理人、辯護人酬酢往來」、第6點「法官應避免有損法官形象之應酬或交往」等規定，情節重大，有懲戒必要。

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職務法庭說明，基於實體「從舊從輕」原則，合議庭認為顏南全的違失應適用舊公懲法，考量其違失次數、有損法官形象、戕害大眾司法信賴後，擇定「降級」懲戒，惟顏的最後一個違失行為於2010年終了，但監察院直到2022年才提起彈劾移送，已超過10年追懲期間，故判決免議。

至於翁茂鍾筆記本記載曾與顏南全等人聚餐16次，職務法庭認為，上面只載有日期、時間、地點及人員，未載有討論案情或其他堪認涉有不當往來的內容，無積極事證有違失情事，此部分不受懲戒。

而監院指控顏南全審理翁茂鍾牽連的「諸慶恩民事案」及「巴黎銀行案」，卻未迴避，有重大違失，職務法庭對此表示，當年我國尚無法官倫理規範，只有法官守則，對於案件迴避應如何解釋適用，尚非明確；且法官輕易或任意請求迴避案件，同屬違反法官不得拒絕審判的倫理誡命，故合議庭認為這部分難認顏南全有違失，亦判不受懲戒。

綜上，顏南全部分行為免議、部分不受懲戒，全案可上訴。本案由職務法庭第一審第四庭承審，成員為審判長法官吳三龍（懲戒法院法官）、陪席法官甯馨（高雄高分院庭長）、受命法官林惠瑜（最高行政法院法官）、參審員沈瓊桃（台大社會工作學系特聘教授）、黃怡碧（人權公約施行監督聯盟執行長）。

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